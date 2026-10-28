Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre La procesión recorrerá el Cercado de Lima y Breña, con homenajes en hospitales y restricciones al tránsito vehicular durante la jornada.

La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre este miércoles 28 de octubre las calles del Cercado de Lima y Breña, como parte de su cuarto y penúltimo recorrido procesional del año. La imagen salió desde muy temprano del Santuario de las Nazarenas y pasará por diversos puntos de la capital, entre ellos el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibirá homenajes en honor a los pacientes.

Durante la jornada, las autoridades han dispuesto el cierre progresivo de calles, desvíos vehiculares y modificaciones temporales en las rutas del transporte público desde las primeras horas del día. Sigue en La República todos los detalles del recorrido en vivo.

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