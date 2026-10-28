Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
La procesión recorrerá el Cercado de Lima y Breña, con homenajes en hospitales y restricciones al tránsito vehicular durante la jornada.
La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre este miércoles 28 de octubre las calles del Cercado de Lima y Breña, como parte de su cuarto y penúltimo recorrido procesional del año. La imagen salió desde muy temprano del Santuario de las Nazarenas y pasará por diversos puntos de la capital, entre ellos el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibirá homenajes en honor a los pacientes.
Durante la jornada, las autoridades han dispuesto el cierre progresivo de calles, desvíos vehiculares y modificaciones temporales en las rutas del transporte público desde las primeras horas del día. Sigue en La República todos los detalles del recorrido en vivo.
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Señor de los Milagros EN VIVO, sigue el recorrido del 28 de octubre
La imagen del Señor de los Milagros llega a la cuadra 5 de av. Tacna
Desvío del transporte público hacia la plaza Dos de Mayo
El servicio que se dirige a la plaza Dos de Mayo circulará por la avenida Óscar R. Benavides hasta la avenida Pacasmayo. Luego, continuará por las calles Borda y Ascope, para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides en dirección al Callao.
Desvío del corredor Morado por la procesión
El corredor Morado llegará solo hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna durante el paso del Señor de los Milagros por la avenida Tacna. Desde ese punto, retornará hacia San Juan de Lurigancho.
Desvíos del Corredor Azul por la procesión
Durante el paso de la procesión por la avenida Tacna, los buses circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos. Además, el servicio extraordinario 08 recorrerá las avenidas Bolivia y el jirón Washington, y retornará por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres.
El tránsito de la imagen por las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia modificará nuevamente las rutas: los buses circularán por las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos.
Desvíos del Metropolitano por la procesión
El Metropolitano desviará sus servicios por la avenida Alfonso Ugarte durante el paso del Señor de los Milagros por la avenida Tacna. En este tramo, los buses pararán en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente.
El recorrido cambiará por las avenidas Lampa y Emancipación durante el paso de la imagen por la avenida Alfonso Ugarte. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España también cerrarán temporalmente.
¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros este miércoles 28 de octubre?
El recorrido de este miércoles 28 de octubre comprende las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela, antes de retornar al Santuario de las Nazarenas.
¿Dónde está el Señor de los Milagros?
La imagen del Cristo Moreno salió de la iglesia de Las Nazarenas y se dirige por la avenida Tacna.
¿Qué avenidas tendrán desvíos por la procesión del Señor de los Milagros?
La Municipalidad de Lima estableció desvíos para el transporte público que circula por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola, según los tramos afectados y el sentido de circulación. Entre las vías alternas figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, además de los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.
Los cambios también alcanzan a los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a los desvíos en las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega. La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará con la Policía Nacional y otras entidades para facilitar el tránsito vehicular y peatonal durante el cuarto recorrido procesional. La comuna recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar las modificaciones en sus rutas.
¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?
La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre por el cuarto recorrido del Señor de los Milagros. Las restricciones regirán desde las 6 a. m. de hoy hasta las 4 a. m. del jueves 29, y las vías se habilitarán conforme avance la procesión.