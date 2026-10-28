Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori cambiaría a Galarreta y Jorge Gavidia en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre

La procesión recorrerá el Cercado de Lima y Breña, con homenajes en hospitales y restricciones al tránsito vehicular durante la jornada.

¿Dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
Por
google iconLa República en Google

La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre este miércoles 28 de octubre las calles del Cercado de Lima y Breña, como parte de su cuarto y penúltimo recorrido procesional del año. La imagen salió desde muy temprano del Santuario de las Nazarenas y pasará por diversos puntos de la capital, entre ellos el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibirá homenajes en honor a los pacientes.

Durante la jornada, las autoridades han dispuesto el cierre progresivo de calles, desvíos vehiculares y modificaciones temporales en las rutas del transporte público desde las primeras horas del día. Sigue en La República todos los detalles del recorrido en vivo.

Video destacado

GAVIDIA EN EL LIMBO ¿KEIKO GANARÁ UN VOTO MÁS PARA EL OFICIALISMO?|SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Señor de los Milagros EN VIVO, sigue el recorrido del 28 de octubre

08:31
28/10/2026

La imagen del Señor de los Milagros llega a la cuadra 5 de av. Tacna

08:29
28/10/2026

Desvío del transporte público hacia la plaza Dos de Mayo

El servicio que se dirige a la plaza Dos de Mayo circulará por la avenida Óscar R. Benavides hasta la avenida Pacasmayo. Luego, continuará por las calles Borda y Ascope, para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides en dirección al Callao.

08:29
28/10/2026

Desvío del corredor Morado por la procesión

El corredor Morado llegará solo hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna durante el paso del Señor de los Milagros por la avenida Tacna. Desde ese punto, retornará hacia San Juan de Lurigancho.

08:28
28/10/2026

Desvíos del Corredor Azul por la procesión

Durante el paso de la procesión por la avenida Tacna, los buses circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos. Además, el servicio extraordinario 08 recorrerá las avenidas Bolivia y el jirón Washington, y retornará por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres.

El tránsito de la imagen por las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia modificará nuevamente las rutas: los buses circularán por las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos.

08:27
28/10/2026

Desvíos del Metropolitano por la procesión

El Metropolitano desviará sus servicios por la avenida Alfonso Ugarte durante el paso del Señor de los Milagros por la avenida Tacna. En este tramo, los buses pararán en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente.

El recorrido cambiará por las avenidas Lampa y Emancipación durante el paso de la imagen por la avenida Alfonso Ugarte. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España también cerrarán temporalmente.

08:21
28/10/2026

¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros este miércoles 28 de octubre?

El recorrido de este miércoles 28 de octubre comprende las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela, antes de retornar al Santuario de las Nazarenas.

08:19
28/10/2026

¿Dónde está el Señor de los Milagros?

La imagen del Cristo Moreno salió de la iglesia de Las Nazarenas y se dirige por la avenida Tacna.

08:08
28/10/2026

¿Qué avenidas tendrán desvíos por la procesión del Señor de los Milagros?

La Municipalidad de Lima estableció desvíos para el transporte público que circula por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola, según los tramos afectados y el sentido de circulación. Entre las vías alternas figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, además de los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los cambios también alcanzan a los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a los desvíos en las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega. La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará con la Policía Nacional y otras entidades para facilitar el tránsito vehicular y peatonal durante el cuarto recorrido procesional. La comuna recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar las modificaciones en sus rutas.

08:04
28/10/2026

¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?

La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre por el cuarto recorrido del Señor de los Milagros. Las restricciones regirán desde las 6 a. m. de hoy hasta las 4 a. m. del jueves 29, y las vías se habilitarán conforme avance la procesión.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre

Colisión de dos trenes en España deja al menos 64 muertos y 80 heridos; autoridades hablan de una "tragedia importante"

Así es el Lago Oeste de Hangzhou: un recorrido por el patrimonio de la humanidad y uno de los museos más antiguos de China

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 28 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Huánuco: Hallan sin vida a dos hermanos que estaban secuestrados

Disparan a chofer de la empresa 10 E con pasajeros a bordo en Lurín: es el segundo ataque en un mes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Madre de Dios: “No conocemos al ‘Chili’ ni integramos ninguna banda criminal”

ANC-PJ inicia nueva investigación a los ex jueces del caso Humala

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"