Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen, arremete contra Cachuca de Los Mojarras por insultar a su sonidista en Juliaca: “No es un show profesional” Jhovan Tomasevich indicó que Cachuca no se encuentra bien de salud y recalcó que las presentaciones de Los Mojarras no cumplen con los estándares profesionales esperados en la escena musical.

Jhovan Tomasevich, de Zen, cuestionó el comportamiento de Cachuca y la calidad de los shows de Los Mojarras. Fotos: capturas/Youtube

Jhovan Tomasevich, de Zen, cuestionó el comportamiento de Cachuca y la calidad de los shows de Los Mojarras. Fotos: capturas/Youtube

Hernán Condori, mejor conocido como Cachuca, protagonizó un altercado con el sonidista durante su presentación en el Festival Huayna Rockeando en Juliaca, el último fin de semana. El vocalista de la banda Los Mojarras perdió la paciencia con el técnico de sonido al acusarlo de querer perjudicarlo por supuestamente no regular bien el audio de su voz. La actitud del músico fue cuestionada en redes sociales y en algunos pódcast.

El cantante Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen, no dudó en cuestionar duramente a Cachuca por lanzar comentarios despectivos contra el sonidista y por realizar su reclamo frente al público asistente. Asimismo, aseguró que últimamente, los shows de Los Mojarras no han estado a la altura.

Jhovan Tomasevich cuestiona show de Los Mojarras

Este martes 27 de octubre, el cantante de Zen explicó lo que sucede con Los Mojarras. “Es un caso triste y lamentable porque obviamente Cachuca, que es el líder de la agrupación, no está bien de salud. Acabas de escuchar la voz. Y esto que él hace de putear al sonidista y hacer como una suerte de prueba de sonido frente a la gente, en algún momento fue parte de su show”, indicó el conductor del podcast ‘Nadie se salva’.

Asimismo, Jhovan Tomasevich reveló que cuando le toca compartir escenario con Los Mojarras, ellos prefieren presentarse antes. “Se genera un problema enorme porque la verdad es que no es un show profesional. Cachuca se sienta, putea a la gente, putea a los músicos, putea al sonidista durante media hora, canta un pedazo. No sé quién maneja la banda”, añadió preocupado.

Para el líder de Zen, existen agrupaciones que les gustaría tomar ese espacio de Los Mojarras que podrían ofrecer un show de primera, sin tener la necesidad de pelearse con los músicos o con el público.

“Una banda nueva dice: ‘yo debería estar ahí, ese espacio han debido de dárselo a alguien que realmente quiere hacer las cosas bien’ (...) Nosotros hemos tocado con ellos en el mismo escenario, con el equipo funcionando a tope. Subimos nosotros y esa huev*** funcionaba en 15 minutos y ellos hacían exactamente eso. La última vez que tocamos juntos, vimos el show completamente. Y durante los 45 minutos, fueron 35 minutos de insultos entre el cantante y el sonidista”, recordó el rockero.