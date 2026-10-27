Terror para inmigrantes en EE.UU. | Un nuevo hispano es encontrado muerto dentro de un centro de detención del ICE en Georgia Se conoció que un migrante falleció cuando se encontraba bajo custodia del ICE, pero ¿qué pasó exactamente? Aquí te lo diremos.

Hispano es encontrado muerto dentro de un centro de detención del ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hispano es encontrado muerto dentro de un centro de detención del ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Las muertes dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) parecen no acabar. Hace unos días, se conoció que el indocumentado, Luis Sandoval, falleció bajo custodia de autoridades migratorias en un local de procesamiento en Folkston, Georgia.

Migrante salvadoreño falleció en un centro de detención del ICE

De acuerdo con el reporte oficial, el personal del Centro de Procesamiento D. Ray. encontró al hombre durante la madrugada con una ligadura alrededor del cuello. Esta situación requirió atención médica de emergencia.

"Aproximadamente a la 1.46 a. m. del 23 de octubre, el personal del centro encontró a Sandoval con una ligadura alrededor del cuello. Los empleados iniciaron de inmediato maniobras de reanimación. Los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Charlton llegaron al lugar y continuaron con las labores de auxilio. A pesar de estos esfuerzos, se declaró el fallecimiento de Sandoval aproximadamente a las 2.28 a. m.", señala un comunicado de ICE.

Por su parte, el ICE informó que el fallecimiento de Sandoval se encuentra bajo investigación. Además, indicaron que realizarán una autopsia para determinar la causa y la manera oficial de la muerte. Sin embargo, el comunicado no establece una causa oficial del fallecimiento.

¿Cómo fue la detención de Luis Sandoval y traslado a Georgia?

La información proporcionada por el ICE indicó que se desconoce la fecha y el lugar por donde Sandoval ingresó a Estados Unidos. No obstante, el 2 de octubre, Sandoval fue arrestado por agentes del ICE en Newark y recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración

Seis días después, el 8 de octubre, llegó al centro de procesamiento de Folkston, donde permanecía a la espera de su primera audiencia de deportación. Por último, Sandoval murió 15 días después de ello, mientras continuaba bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.