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Política

Pleno del Senado analizará el reglamento de elección de magistrados del TC este miércoles 28

El dictamen, que será analizado en el Pleno, fue aprobado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores con 9 votos a favor y 3 en contra.

Pleno del Senado analizará el reglamento de elección de magistrados del TC este miércoles 28
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El Pleno del Senado analizará este miércoles 28 el dictamen que propone el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según lo decidió la Junta de Portavoces, liderada por el fujimorista Miguel Torres.

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores con 9 votos a favor y 3 en contra.

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De igual forma, se verá el dictamen referido a la autorización del ingreso de una unidad naval al territorio nacional. Este dictamen fue aprobado en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno y “propone autorizar el ingreso y tránsito de una unidad naval y de personal militar de la República de Chile con armas de guerra al territorio de la República del Perú”, según se lee en la nota de prensa del diario oficial El Peruano.

Ambos temas serán debatidos por 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones.

Los presidentes de las comisiones tendrán 10 minutos para sustentar los respectivos dictámenes. En el caso de la Comisión de Constitución será Carlos Mesía (Fuerza Popular) y, en el de la Comisión de Defensa, Francisco Calisto (Renovación Popular).

Ambos dictámenes se declararon como procedimiento de urgencia en la Junta de Portavoces.

Estos son los cambios en el reglamento de elección del TC

Lo aprobado en la sesión de Constitución incluye algunos cambios en el reglamento vigente.

Se modificó la distribución del puntaje de evaluación. Ahora se calificará hasta 70 puntos por méritos curriculares y 30 por la entrevista personal. Si un postulante no alcanza los 50 puntos en la evaluación curricular será descalificado.

Si un candidato presenta información falsa será excluido independientemente de la etapa del proceso en que se encuentre.

En esa misma línea, se incorporó el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

También, se determinó que los grados académicos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Las candidaturas podrán presentarse de manera presencial o virtual.

Conflicto en el debate de Constitución

La sesión de Constitución estuvo marcada por interrupciones, reclamos y enfrentamientos verbales entre legisladores.

El senador Mesía mencionó el respaldo que recibieron candidatos como Luis Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Luz Pacheco y Helder Domínguez por parte de Perú Libre, al que calificó como "el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia". Sus declaraciones provocaron reclamos de integrantes de Juntos por el Perú, que lo interrumpieron en varias ocasiones.

Sostuvo que algunos legisladores que llegaron al Congreso con posiciones de izquierda terminaron por respaldar a candidatos que él identificó con la derecha. «Los que llegaron como izquierdistas terminaron aburguesándose, votando por magistrado de la derecha», afirmó al cierre de su intervención. Los senadores de Juntos por el Perú respondieron con frases como «aliados» y «al lado de ustedes».

Durante la discusión, Martha Chávez también intervino con comentarios dirigidos a sus adversarios políticos. «No renieguen de su pasado», expresó. Más adelante, añadió: «Paren de sufrir. Asuman su condición, su pasado». Las frases se escucharon mientras continuaban las interrupciones y los cuestionamientos a la conducción de la sesión.

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