Confirmado | Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU.

Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Todos saben que los pagos del Seguro Social están sujetos a impuestos federales, pero en algunos estados, los beneficiarios también tienen que abonar algunos porcentajes. A pesar de que los ingresos del Seguro siguen siendo gravables, debido a la ley 'One Big Beautiful Bill', existe una deducción adicional para que los adultos mayores puedan compensar lo que se debe pagar.

Según la ley, los contribuyentes de 65 años o más y sus parejas si presentan una declaración conjunta, pueden reclamar una deducción de $ 6,000 hasta el año fiscal 2028. Esto ocurre si es que los ingresos brutos ajustados superan los $ 75,000, o los $ 150,000 en el caso de declaraciones conjuntas.

¿Cuánto debes pagar de impuestos sobre los pagos del Seguro Social en EE.UU.?

El pago de impuestos federales sobre la renta por tus beneficios del Seguro Social dependerá de los ingresos combinados que incluyen las maneras típicas de ingresos (salarios, intereses, dividendos, pagos de pensiones), también intereses no gravables y la mitad de los beneficios del Seguro Social.

Si es que presentas la declaración y tienes un ingreso combinado de hasta $ 25,000 no se pagan impuestos. Con un ingreso de entre 25.000 y 34.000 dólares, hasta el 50% de tus prestaciones pueden estar sujetas a impuestos, mientras que con más de US$ 34.000, hasta el 85% de tus beneficios pueden estar sujetos a impuestos.

En el caso de que presentes una declaración conjunta y tienes un ingreso combinado de hasta US$ 32.000, no pagarás impuestos sobre el Seguro Social, pero entre 32.000 y 44.000 dólares, hasta el 50% de tus prestaciones pueden estar sujetas a impuestos, y si es superior a 44.000 dólares, hasta el 85% de tus pagos pueden estar sujetos a impuestos.

¿Qué estados no cobran impuestos sobre el Seguro Social?

Los estados en los que no se pagan impuestos de los beneficios del Seguro Social son:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Georgia

Hawái

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Míchigan

Misisipi

Misuri

Nebraska

Nevada

Nueva Jersey

Nueva York

Nuevo Hampshire

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Tennessee

Texas

Virginia

Virginia Occidental

Washington

Wisconsin

Wyoming

Los estados donde sí cobran impuestos sobre el Seguro Social

Debes saber que en el caso de los estados donde se pagan los impuestos de los beneficios del Seguro Social, las tarifas cambian según el estado, al igual que hay exclusiones y los límites de ingresos que se aplican. Estos son los estados que sí cobran impuestos, según AARP: