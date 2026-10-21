Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Confirmado | Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU.

Los beneficiarios del Seguro Social pueden enfrentar impuestos estatales en algunos estados, además de los federales, y en esta nota te diremos cuáles son.

Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU.
Lista oficial de estados que sí cobran impuestos a los beneficios del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Todos saben que los pagos del Seguro Social están sujetos a impuestos federales, pero en algunos estados, los beneficiarios también tienen que abonar algunos porcentajes. A pesar de que los ingresos del Seguro siguen siendo gravables, debido a la ley 'One Big Beautiful Bill', existe una deducción adicional para que los adultos mayores puedan compensar lo que se debe pagar.

Puedes ver

La mejor noticia para inmigrantes | No más redadas del ICE en Alabama: Este sector laboral ha quedado libre de detenciones

lr.pe

Según la ley, los contribuyentes de 65 años o más y sus parejas si presentan una declaración conjunta, pueden reclamar una deducción de $ 6,000 hasta el año fiscal 2028. Esto ocurre si es que los ingresos brutos ajustados superan los $ 75,000, o los $ 150,000 en el caso de declaraciones conjuntas.

¿Cuánto debes pagar de impuestos sobre los pagos del Seguro Social en EE.UU.?

El pago de impuestos federales sobre la renta por tus beneficios del Seguro Social dependerá de los ingresos combinados que incluyen las maneras típicas de ingresos (salarios, intereses, dividendos, pagos de pensiones), también intereses no gravables y la mitad de los beneficios del Seguro Social.

Si es que presentas la declaración y tienes un ingreso combinado de hasta $ 25,000 no se pagan impuestos. Con un ingreso de entre 25.000 y 34.000 dólares, hasta el 50% de tus prestaciones pueden estar sujetas a impuestos, mientras que con más de US$ 34.000, hasta el 85% de tus beneficios pueden estar sujetos a impuestos.

En el caso de que presentes una declaración conjunta y tienes un ingreso combinado de hasta US$ 32.000, no pagarás impuestos sobre el Seguro Social, pero entre 32.000 y 44.000 dólares, hasta el 50% de tus prestaciones pueden estar sujetas a impuestos, y si es superior a 44.000 dólares, hasta el 85% de tus pagos pueden estar sujetos a impuestos.

¿Qué estados no cobran impuestos sobre el Seguro Social?

Los estados en los que no se pagan impuestos de los beneficios del Seguro Social son:

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Norte
  • Dakota del Sur
  • Delaware
  • Distrito de Columbia
  • Florida
  • Georgia
  • Hawái
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Míchigan
  • Misisipi
  • Misuri
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nueva Jersey
  • Nueva York
  • Nuevo Hampshire
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Pensilvania
  • Tennessee
  • Texas
  • Virginia
  • Virginia Occidental
  • Washington
  • Wisconsin
  • Wyoming

Los estados donde sí cobran impuestos sobre el Seguro Social

Debes saber que en el caso de los estados donde se pagan los impuestos de los beneficios del Seguro Social, las tarifas cambian según el estado, al igual que hay exclusiones y los límites de ingresos que se aplican. Estos son los estados que sí cobran impuestos, según AARP:

  • Colorado
  • Connecticut
  • Minnesota
  • Montana
  • Nuevo México
  • Rhode Island
  • Utah
  • Vermont

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chantal Toledo, hija mayor de Alejandro Toledo, reaparece tras 15 años y visita por primera vez al expresidente en Barbadillo

Lluvias se intensificarán en el sur: Senamhi emite alerta roja en seis regiones desde mañana

Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

Latinos en USA

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Padres revelaron que ICE detuvo a su hijo de 19 años durante su cita migratoria

Alerta máxima familias inmigrantes | Confirman que ICE interrogó a menores de edad cuando se dirigían a su escuela en Nueva Jersey

Excelentes noticias | Jueza ordena reactivar el programa de la Lotería de Visas 2027: ¿Cuándo volverán las inscripciones?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

Jefa de EsSalud niega favoritismo en la contratación de la hermana del senador Barragán: "Soy yo quien la ha traído"

Oficialismo parte con ventaja en el Pleno del Senado para aprobar el pedido de facultades