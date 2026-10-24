Atención beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. | Estos son los tres meses del 2027 donde recibirás dos pagos

Estos son los tres meses del 2027 donde recibirás dos pagos del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Estos son los tres meses del 2027 donde recibirás dos pagos del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Tras la confirmación del ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6% para el 2027, los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) están interesados en conocer cuándo recibirán los depósitos con el incremento. En este sentido, han revelado que durante tres meses del próximo año, estas personas recibirán dos pagos adicionales.

Seguro Social en EE.UU.: ¿En qué meses del 2027 recibirán un pago doble?

Los tres meses del 2027 en los que algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un pago doble son: abril, julio y diciembre. A continuación, el calendario de pagos de esos meses:

Mes Primer pago Segundo pago ¿Por qué se entregará el segundo depósito? Abril Jueves 1 de abril 2027 Viernes 30 de abril 2027 Se adelanta el pago porque el 1 de mayo que cae sábado Julio Jueves 1 de abril 2027 Viernes 30 de julio del 2027 Al beneficio de agosto, se le adelanta porque el 1 de agosto cae domingo Diciembre Miércoles 1 de diciembre 2027 Jueves 30 de diciembre del 2027 Al beneficio de enero del 2028 se le adelanta el pago porque el feriado de Año Nuevo.

Ten en cuenta que esto no significa que cobrarán un bono ni tampoco un dinero adicional. Se trata de un ajuste en el calendario: cuando el primer día del mes, la fecha habitual de pago, coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior. Por esta razón, en estos tres meses accederán a un pago de ese mes como el adelanto del siguiente.

¿Cómo saber el nuevo monto del Seguro Social del 2027 tras el incremento del COLA?

Quienes tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar en línea su aviso de ajuste por costo de vida (COLA)a partir de noviembre, hasta tres semanas antes de recibirlo por correo postal.

Asimismo, también podrán activar alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando reciban una nueva notificación, incluido el aviso de COLA a través del Centro de Mensajes de su cuenta.

En el caso de que no tengan una cuenta personal de my Social Security tendrán que crearlo e inscribirse para recibir notificaciones electrónicas antes del 18 de noviembre para que de esa manera puedan consultar en línea sobre el aviso del COLA. La cuenta tendrás que crearla por esta web: www.ssa.gov/myaccount.