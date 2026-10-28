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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 28 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 28 de octubre?
➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 28 de octubre?Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 28 de octubre? Revisa el horóscopo de este miércoles del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 28 de octubre?

  • Aries: Recibes un dinero que te permitirá saldar una deuda o realizar una compra que no puedes posponer. En el amor, el apoyo que recibirás de la persona que amas te acercará mucho más a ella.
  • Tauro: Dejar pendientes por distraerte en cosas sin importancia te puede perjudicar. Céntrate en lo que estás realizando y evitarás consecuencias. En el amor, no te alejes sin expresarte con claridad.
  • Géminis: Tu gestión será reconocida y brillarás frente a los demás. Es posible que te propongan un ascenso o te hagan una oferta laboral realmente conveniente. En el amor, día de unión y felicidad.
  • Cáncer: No desees mayor crecimiento si no lo puedes sostener. Evita meterte en cualquier proyecto que requiera de estructura, tiempo e inversión mayor a tu capacidad. Espera y no te aceleres.
  • Leo: Tendrás una buena noticia a nivel familiar. Sentir que todo se está resolviendo te ayudará a recuperar la calma, el equilibrio y tu bienestar. En el amor, asistirás a una reunión con tus seres queridos.
  • Virgo: No estás resolviendo ese problema porque consideras que sobrepasa toda tu capacidad. Y en realidad aún no logras ver el ángulo correcto y eso te atormenta. Espera, todo está por mejorar.
  • Libra: Una persona con mala intención intentará hablar mal de ti a tus compañeros y superiores. La intención es perjudicarte, pero gracias a tu empeño y capacidad nada ni nadie logrará afectarte.
  • Escorpio: Tienes que ceder si deseas llegar a ese acuerdo o sociedad que te permitirá crecer y avanzar en lo profesional. En el amor, tienes un encuentro bastante sentido y apasionado con tu pareja.
  • Sagitario: No estás confiando en tus compañeros, esto podría conducirte a un aislamiento y a una sobrecarga laboral desgastante. Necesitas recibir ayuda, o de lo contrario no llegarías a tus metas.
  • Capricornio: Te sentirás fiscalizado por un superior. Aunque sus comentarios te resulten duros, dirá cosas ciertas que te permitirán identificar tus propios errores y seguir aprendiendo. Te ayudará.
  • Acuario: Una discusión con tus compañeros podría retrasar o complicar el trabajo en equipo que se debe realizar. Sé conciliador y lograrás una mayor ventaja. En el amor, evita conflictos y dialoga.
  • Piscis: Algunos documentos y trámites se están tornando lentos y necesitas hacer algo para que esto cambie. Busca a tus asesores y abogados, trata de presionar. En el amor, no ocultes lo que sientas.

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