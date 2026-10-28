Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel sudamericano.

Los partidos del miércoles 28 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, torneos sudamericanos y campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Genoa vs Juventus, Monza contra Napoli y Cruzeiro ante Olimpia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este miércoles continúa la jornada 14 en el Torneo Clausura con los partidos ADT vs CD Moquegua, FC Cajamarca vs UTC, Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso y Cienciano vs Atlético Grau. De igual forma, habrá acción en ligas de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y en la Copa Libertadores Femenina.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

ADT vs CD Moquegua

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

FC Cajamarca vs UTC

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Atlético Grau

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY

Corinthians vs Santa Fe

Hora: 3.00 p. m.

Canal: CONMEBOL Libertadores

Cruzeiro vs Olimpia

Hora: 7.00 p. m.

Canal: CONMEBOL Libertadores

Partidos de la Serie A de Italia HOY

AC Milan vs Bologna

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Parma vs Udinese

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Venezia vs Inter

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Genoa vs Juventus

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Monza vs Napoli

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa de Argentina HOY

Atlético Tucumán vs Platense

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Bragantino vs Chapecoense

Hora: 5.30 p. m.

Canal: SporTV

Fluminense vs Internacional

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Premiere TV

Santos vs Palmeiras

Hora: 5.30 p. m.

Canal: SporTV

Bahía vs São Paulo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TV Globo

Remo vs Botafogo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TV Globo

Partidos de la Liga de Chile HOY

Universidad Católica vs Audax Italiano

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Once Caldas vs Alianza

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Inter Bogotá vs Independiente Medellín

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

Delfín vs Independiente del Valle

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

Sportivo Luqueño vs Recoleta

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

Nacional Florida vs Juventud

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Porongos vs Maldonado

Hora: 6.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY