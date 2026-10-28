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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel sudamericano.

Cruzeiro, Juventus y Cienciano juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Cruzeiro Femenino/Serie A/Cienciano/composición LR
Cruzeiro, Juventus y Cienciano juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Cruzeiro Femenino/Serie A/Cienciano/composición LR
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Los partidos del miércoles 28 de octubre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, torneos sudamericanos y campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Genoa vs Juventus, Monza contra Napoli y Cruzeiro ante Olimpia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este miércoles continúa la jornada 14 en el Torneo Clausura con los partidos ADT vs CD Moquegua, FC Cajamarca vs UTC, Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso y Cienciano vs Atlético Grau. De igual forma, habrá acción en ligas de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y en la Copa Libertadores Femenina.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • ADT vs CD Moquegua
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • FC Cajamarca vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Atlético Grau
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY

  • Corinthians vs Santa Fe
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: CONMEBOL Libertadores
  • Cruzeiro vs Olimpia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: CONMEBOL Libertadores

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • AC Milan vs Bologna
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Parma vs Udinese
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Venezia vs Inter
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Genoa vs Juventus
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Monza vs Napoli
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa de Argentina HOY

  • Atlético Tucumán vs Platense
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Bragantino vs Chapecoense
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Fluminense vs Internacional
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Premiere TV
  • Santos vs Palmeiras
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Bahía vs São Paulo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Remo vs Botafogo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Universidad Católica vs Audax Italiano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Once Caldas vs Alianza
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Inter Bogotá vs Independiente Medellín
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

  • Delfín vs Independiente del Valle
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

  • Sportivo Luqueño vs Recoleta
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Nacional Florida vs Juventud
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Porongos vs Maldonado
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Carabobo vs La Guaira
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Metropolitanos vs Portuguesa
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE

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