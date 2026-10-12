Alerta máxima | Deportaciones masivas aumentarán en EE.UU.: Sheriff recibirá más de US$9 millones para que coopere con las redadas del ICE

Deportaciones masivas aumentarán en EE.UU. por una cooperación del sheriff y agentes del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Deportaciones masivas aumentarán en EE.UU. por una cooperación del sheriff y agentes del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Recientemente, la Junta Estatal de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración de Florida aprobó que se entregara un dinero con la finalidad de reforzar la cooperación de las agencias policiales locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se conoció que la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas recibirá 9,29 millones de dólares adicionales para fortalecer sus operativos de control migratorio.

Gobierno de Trump entregará millones a la oficina del Sheriff de Pinellas para que apoye al ICE

Cabe mencionar que esta decisión administrativa modifica la subvención de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas con un incremento de US$9,29 millones. Este ajuste presupuestario eleva al monto total que entregaba la agencia local de US$95.809 a una suma revisada de US$9,38 millones.

La oficina policial destinará la mayor parte de estos recursos a la compra de equipos tecnológicos, sistemas de hardware y herramientas de software. Mientras que el personal del sheriff utilizará estos insumos para respaldar los procedimientos de apoyo al ICE.

Según N+ Univision, el programa estatal autoriza que se utilicen estos fondos en diversas tareas relacionadas con la fiscalización migratoria. La regulación permite financiar la participación de grupos de trabajo del acuerdo 287(g), el transporte de personas bajo custodia federal y el alojamiento de detenidos.

Además, la normativa estatal aprueba el pago de incentivos económicos y bonos para los agentes y funcionarios penitenciarios que realicen estas labores.

¿Cuándo se entregarán estos fondos a la oficina del sheriff en Pinellas?

Las agencias policiales locales no disponen de manera inmediata de los recursos económicos aprobados por la junta estatal. Cada solicitud de subvención requiere que se realice un proceso de revisión formal establecido por las leyes del Estado del Sol.

El paquete presupuestario de septiembre requiere superar el trámite de revisión legislativa antes de la transferencia definitiva del dinero a las autoridades; sin embargo, este solo emitirá las subvenciones cuando el proyecto termine esa etapa de control presupuestario.