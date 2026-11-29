Una estudiante española pasó años en los bosques de Costa Rica y es la primera en colocar collares GPS a 7 tigrillos nublados que son muy raros de atrapar La especie enfrenta amenazas como el tráfico vehicular y la pérdida de hábitat. Su investigación busca proteger estos corredores naturales y mejorar la supervivencia de esta especie.

Durante años, los científicos han tenido dificultades para estudiar de cerca al tigrillo nublado, uno de los felinos silvestres más pequeños de Centroamérica. La mayor parte de la información sobre esta especie procedía de fotografías captadas por cámaras trampa y ejemplares encontrados sin vida. Sin embargo, una estudiante española logró capturar siete individuos en su hábitat natural y colocarles collares GPS para seguir sus movimientos.

Amaia Autor, doctoranda en Biología de la Conservación de la Universidad de Montana, en Estados Unidos, es la protagonista de esta historia. Su trabajo de campo comenzó en 2022 en las montañas de Talamanca, Costa Rica, donde logró convertirse en la primera investigadora conocida en capturar tigrillos nublados en libertad y realizar estudios de seguimiento mediante dispositivos GPS.

¿Por qué es tan difícil estudiar a los tigrillos nublados?

El tigrillo nublado (Leopardus pardinoides) habita en los bosques nubosos de Costa Rica y Panamá, generalmente a más de 1.500 metros de altitud. Su peso ronda los 2 kilogramos o incluso menos, y sus hábitos en zonas montañosas remotas dificultan que los investigadores puedan observarlo directamente.

Su pelaje suele ser rojizo o anaranjado, con manchas y rayas oscuras. Sin embargo, algunos ejemplares presentan melanismo, una condición que les da una apariencia completamente negra. Los expertos estiman que aproximadamente el 30% de estos felinos podría tener esta característica.

El primer animal capturado por Autor tenía precisamente el pelaje negro y las patas grises. La investigadora lo bautizó como Calcetinas. Su captura ocurrió el 21 de marzo de 2023 y, posteriormente, consiguió atrapar otros seis ejemplares.

Tadeu de Oliveira, fundador de la Iniciativa de Conservación de Gatos Tigre, explicó a Mongabay la dificultad de este trabajo: "Es raro atrapar un gato tigre".

¿Cómo consiguió capturar a los siete felinos y seguir sus movimientos?

Para atraer a los animales, Autor utilizó trampas metálicas con una jaula pequeña en su interior, donde colocaba codornices vivas o un gallo. Cuando el felino entraba y activaba un pedal, el mecanismo cerraba la estructura.

Después de cada captura, la investigadora trabajaba junto con la veterinaria Natalie Montera para examinar al animal de forma segura. Los ejemplares eran anestesiados mientras el equipo recogía muestras biológicas, registraba sus medidas físicas y colocaba los collares GPS antes de liberarlos.

Los dispositivos podían registrar las ubicaciones de cada felino durante un máximo de cuatro meses. Aunque ese periodo limita la cantidad de información recopilada, De Oliveira señaló que incluso un seguimiento breve resulta valioso ante la escasez de datos disponibles sobre esta especie.

¿Qué amenazas enfrenta este pequeño felino en Costa Rica?

Los primeros resultados de las muestras recogidas indican que los tigrillos nublados prefieren las zonas boscosas y rara vez se desplazan hacia pastizales abiertos o poblaciones. Por ello, mantener conectados sus espacios naturales es importante para su conservación.

Otra amenaza es el tránsito vehicular. Según Autor, desde 2021, al menos 14 ejemplares han muerto atropellados en la carretera Panamericana, que atraviesa las montañas costarricenses.

Su investigación también busca contribuir a la identificación de lugares adecuados para construir pasos de fauna que permitan a los animales desplazarse entre bosques sin cruzar carreteras transitadas. Para ello, ha involucrado a propietarios de terrenos, ganaderos, educadores y funcionarios públicos en iniciativas de restauración de hábitats y protección de corredores naturales.