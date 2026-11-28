Alerta máxima inmigrantes indocumentados en EE.UU. | Gobierno de Trump anuncia nueva medida que afectaría a millones de detenidos por el ICE Desde el 17 de diciembre, las personas detenidas por agentes federales en EE.UU. tendrán solo 10 días para apelar fallos en su contra.

Recientemente se conoció que, a partir del 17 de diciembre, las personas que sean detenidas por agentes federales en Estados Unidos y una corte de inmigración les otorgue un fallo desfavorable ahora solo tendrán 10 días para presentar una apelación, cuando antes era de 30 días. Esto dejaría indefensos a miles de extranjeros.

Cabe mencionar que esta drástica decisión amenaza con acelerar las deportaciones de inmigrantes, sobre todo las de personas indocumentadas y detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no logren conseguir representación legal a tiempo.

¿Cómo afectará el plazo de 10 días a los detenidos por el ICE en EE.UU.?

De acuerdo con lo explicado por Gabriel Espinosa Ramos, la finalidad de la reducción del plazo es agilizar los procesos de deportación de las personas que no pueden contratar oportunamente a un abogado especializado en apelaciones. Además, el especialista indicó que los sistemas se demoran entre uno y dos días en procesar una solicitud.

Por ello, el especialista recomienda contar con una asesoría legal especializada antes de asistir a la audiencia y, en caso de recibir una resolución desfavorable, presentar la apelación lo antes posible, como al día siguiente. Asimismo, advirtió a Telemundo 48 que esta medida afectará a los menores detenidos, las personas que no hablan inglés y aquellas que no cuentan con una representación legal.

Ten en cuenta que los casos abiertos antes del 17 de diciembre quedarán excluidos de este cambio. Esto también ha generado que algunas organizaciones sin fines de lucro atiendan situaciones urgentes a pesar de la saturación de servicios.

El abogado reiteró la importancia de contar con un plan previo y buscar asistencia legal de inmediato ante cualquier orden de expulsión emitida desde esa fecha. Además, la medida ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los inmigrantes y podría ser objeto de impugnaciones legales.

¿Cómo pueden protegerse los inmigrantes de esta medida en EE.UU.?

El analista Armando Olmedo señaló a N+ Univision que si bien se ha implementado esta regla de los 10 días, no se aplicará para todo el sistema migratorio y detalló que solo en dos casos seguirá vigente el plazo de 30 días: