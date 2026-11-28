Terror en Walmart | Reportan amenazas de bomba contra clientes dentro del supermercado: Menores de edad fueron los responsables La policía de Auburn, EE. UU., arrestó a dos adolescentes por hacer falsas amenazas de bomba en Walmart, lo que provocó un despliegue policial.

La policía de Auburn, Estados Unidos, arrestó a dos adolescentes luego de que fueran acusados de realizar unas falsas amenazas de bomba dentro de la reconocida tienda de Walmart. Este incidente causó que un amplio despliegue policial llegara al recinto, mientras trabajadores y clientes permanecían alerta ante la posible presencia de explosivos.

¿Cómo inició la amenaza de bomba en el Walmart de Auburn?

Según la información inicial difundida por WRBL News 3, la Policía de Auburn recibió una alerta acerca de la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del Walmart ubicado en la cuadra 1700 de S. College Street.

Los empleados de la tienda informaron que dos personas habían dejado objetos desconocidos dentro del local y afirmaron que contenía una bomba. Debido a ello, los agentes decidieron evacuar el recinto y acordonar la tienda y sus alrededores para descartar cualquier riesgo.

Como parte del proceso, llamaron a las unidades caninas especializadas en detección de explosivos. Asimismo, los detectives acudieron al establecimiento para investigar lo que habría sucedido.

Luego de unas horas, tras examinar el objeto, las autoridades confirmaron que estaba inactivo, por lo que la amenaza era falsa y se descartó la presencia de explosivos en el Walmart de Auburn.

¿Quiénes fueron arrestados por el incidente de Walmart?

Las pesquisas realizadas por la policía condujeron a la identificación de las dos personas menores de edad, residentes de Auburn, de 15 y 17 años, quienes estarían involucrados en el hecho. Sin embargo, al ser menores de edad sus nombres permanecen bajo reserva.

Al ser detenidos, los menores quedaron bajo cargos por presuntamente movilizar de manera engañosa a los servicios de emergencia a través de falsas denuncias, una modalidad llamada 'swatting'.

Por último, el caso ha generado gran preocupación por las consecuencias de realizar falsas amenazas de bomba en diversos locales de Estados Unidos, que causan grandes despliegues de emergencia y afectan el funcionamiento de establecimientos comerciales.