Terror para inmigrantes legales | Mujer que ha vivido 35 años en EE.UU. fue detenida por el ICE: Solo estaba realizando esta sencilla acción La mujer se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, mientras el DHS no revela el motivo de su detención, lo que causa preocupación en la comunidad.

Diversos reportes han revelado que las detenciones del ICE han aumentado considerablemente en diversas partes de EE.UU. En este sentido, se conoció el caso de una mujer hispana que fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a realizar sus compras navideñas en Los Ángeles, pero ¿por qué razón?

Mujer hispana fue arrestada por el ICE cuando realizaba compras navideñas en Los Ángeles

Fueron las hijas de María Victoria Nuño, la mujer detenida, quienes revelaron que su madre estaba en compañía de su pareja en camino al swap meet de San Fernando para comprar decoraciones navideñas para su casa. Ella fue detenida la mañana del 22 de noviembre en la intersección de Van Nuys Boulevard y Plummer Street, en el área de Van Nuys.

"Pensábamos poner el árbol ese día porque mi sobrino, de 7 años, le pidió el día previo si podíamos poner el árbol el domingo y ya", declaró Emely López, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Una de las hijas indicó que su madre se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto. "Fue a la casa de su novio para recogerlo, y me dijo que había trocas de ICE afuera de su casa. Y luego, cuando se fueron al swap meet, vio que la estaban siguiendo, y es cuando dos trocas la taparon, una enfrente, una atrás", agregó Emily.

Un video grabado por un testigo mostró cuando el novio ya fue esposado por el ICE y fue llevado a la camioneta de los agentes; sin embargo, en esas imágenes no se logra ver el momento en el que los agentes esposaron a María Victoria.

María Victoria vivía en Estados Unidos desde hace 35 años

Las hijas también revelaron que su madre reside desde hace 35 años en Estados Unidos, donde tiene a toda su familia. Asimismo, las hijas están apenadas al pensar cómo estará su madre bajo arresto en el centro de detención de ICE en Adelanto.

"Está sola, está triste. Se hace la fuerte, porque habló con nosotros, y se hace la fuerte. Empieza a hacer sus bromas", dijo Liliana, otra de las hijas de María Victoria. Actualmente, las hijas están buscando ayuda migratoria legal, con la esperanza de que su madre pueda recuperar la libertad y así evitar que las autoridades la deporten a México.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido no emitir información oficial sobre el motivo por el cual fue arrestada María Victoria Nuño.