Terror para inmigrantes | Trump envía más de 81 millones de dólares para que extranjeros sean enviados a Guantánamo: ¿Quiénes estarán allí? La Oficina del Inspector General (OIG) revela que la administración federal gastó más de $ 81 millones en el envío de inmigrantes a Guantánamo.

La Oficina del Inspector General (OIG) es la entidad encargada de prevenir y detectar el fraude en Estados Unidos y recientemente realizó un informe sobre el abuso y la mala gestión. Las autoridades descubrieron que la administración federal destinó más de 81 millones de dólares para enviar y mantener detenidos a inmigrantes en la base militar de Guantánamo, en Cuba.

Lo controversial del informe es que inicialmente se proyectó trasladar a este recinto a 30.000 extranjeros carentes de estatus legal y que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); sin embargo, se han enviado 849, una cantidad desproporcionada respecto al gasto que realizó el gobierno de Trump.

Inmigrantes detenidos fueron enviados a Guantánamo.

Gobierno federal está enviando a inmigrantes detenidos a Guantánamo

El reporte no señala a qué inmigrantes están enviando a esta parte de Cuba; sin embargo, sí menciona que el tiempo promedio de las estancias de los detenidos rondaba los siete días y después de ello, lo trasladaban de vuelta a Estados Unidos, lo cual implicó un elevado gasto en vuelos.

Además, de los 849 detenidos temporalmente en la isla caribeña, 632 fueron deportados a su país de origen, mientras que otros 209 fueron transferidos a otros centros de detención y los restantes permanecen en el sitio a la espera de conocer su destino.

Durante el último trimestre, se reportó un gasto superior a $ 2.5 millones de dólares destinados a cubrir la estancia de los inmigrantes detenidos en la base militar de Guantánamo y sin tomar en cuenta que se les entregó un dinero adicional para pagar al personal encargado de vigilar y atender las necesidades de los extranjeros detenidos, entre otros gastos.

¿Cambiarían la asignación de recursos tras el regreso de los demócratas?

Se espera que una vez que se produzca el cambio de liderazgo tanto en la Cámara de Representantes y el Senado, a partir del 2026 podría cambiar la asignación de recursos destinados a cumplir con la política migratoria de la actual administración.