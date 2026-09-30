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Buenas noticias para inmigrantes | Esta ciudad de EE.UU. limitará las redadas del ICE y también prohíbe el uso de guantes de electrochoque

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó leyes que protegen a inmigrantes y contrarrestan la agenda de deportación de Donald Trump.

Esta ciudad de Estados Unidos limitará las redadas del ICE.
Esta ciudad de Estados Unidos limitará las redadas del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr
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Hace unos días, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una serie de leyes que beneficiarán a miles de inmigrantes pues contrarrestarán la agenda de deportación autorizada por Donald Trump. Asimismo, anunció que prohíbe a los agentes del ICE utilizar los guantes de descarga eléctrica y además impone impuestos a los centros de detención de inmigrantes.

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"Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado", dijo el gobernador mediante un comunicado.

California en contra de los abusos de agentes del ICE

Los proyectos de ley firmados en California establecen estándares más estrictos para las prácticas policiales, e incluyen una prohibición del uso de guantes de electrochoque a los agentes del ICE, estableciendo límites al uso de estos dispositivos por parte de las fuerzas del orden.

Asimismo, California estaría imponiendo restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración. También prohíbe que los agentes del ICE que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en el Estado Dorado.

Por su parte, Newsom también firmó una serie de medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención del ICE. Ahora se agregará un nuevo impuesto del 25% sobre estas cárceles privadas y cerrará una laguna legal que permitía a algunas de esas instalaciones acogerse a la exención fiscal.

Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales, incluidos los agentes federales de inmigración, si es que consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

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