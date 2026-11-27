Excelentes noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Senadores demócratas exigen que se investigue el ICE por esta acción inusual Al menos 21 congresistas demócratas piden investigar irregularidades en el manejo de archivos del ICE, temiendo que se elimine información de inmigrantes.

Al menos 21 congresistas demócratas en Estados Unidos han solicitado aclarar las anomalías en el manejo de los archivos del ICE, debido a que existe el riesgo de que eliminen información sobre inmigrantes que se encuentran bajo custodia. La iniciativa tiene como finalidad que tanto la familia como los abogados puedan tener acceso a datos del detenido para que pueda ubicarlo.

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¿Por qué los senadores demócratas están solicitando investigar a ICE?

Esta medida fue liderada por la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, quien envió la carta junto a otros 20 legisladores al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),Joseph V. Cuffari. Allí establecen que solicitaron investigar la supuesta eliminación de los registros de inmigrantes que tienen órdenes definitivas de deportación.

Cabe mencionar que el localizador de detenidos se creó con la finalidad de facilitar la búsqueda de personas bajo custodia del ICE. En este sentido, la herramienta permite que tanto abogados, familiares y ciudadanos consulten información acerca de quienes enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.

De acuerdo con los legisladores, si desaparecen estos registros podrían dificultar la defensa legal de los detenidos. Al desconocer el centro de detención donde permanecen sus clientes, los abogados tendrían problemas para presentar algún recurso. Además, sus familiares perderían una vía para conocer su situación.

ICE se pronunció sobre los registros de inmigrantes detenidos

Debido a los cuestionamientos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió no aclarar si se realizaron cambios en el funcionamiento del localizador, pero sí difundió un comunicado acerca de que el ICE no borra personas y agregó que los detenidos aún pueden hablar con sus familiares y representantes legales.

Hasta el cierre de esta nota, la oficina del inspector general del DHS no ha dado una respuesta pública sobre la investigación presentada por las autoridades demócratas.

Por último, este pedido llega en un momento de creciente tensión sobre el sistema migratorio estadounidense. Desde el regreso de Donald Trump, el ICE ha alcanzado cifras récord de personas detenidas; también se han incrementado las órdenes definitivas de deportación.