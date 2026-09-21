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Es oficial | Gobierno de Trump podrá deportar a los extranjeros que no se presenten a la audiencia del Formulario I-862

Recibir un Formulario I-862 del gobierno de EE.UU. indica el inicio de un proceso de deportación por lo que ignorar este aviso puede resultar en una expulsión.

EE.UU. podrá deportar a los extranjeros que no se presenten a la audiencia del Formulario I-862
EE.UU. podrá deportar a los extranjeros que no se presenten a la audiencia del Formulario I-862 | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr
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Si recibes un sobre del gobierno de Estados Unidos y este contiene el Formulario I-862 adentro, debes saber que podría cambiar tu vida por completo. Si bien no se trata de una multa ni tampoco de un simple aviso. Este papel es clave pues inicia formalmente el proceso que, si lo ignoras, podría terminar en una deportación decidida pese a que no estés presente para defenderte ante un juez.

¿De qué trata el Formulario I-862 (NTA) y por qué es tan importante?

El Formulario I-862, conocido en inglés como Notice to Appear (NTA), es el documento con el que el gobierno de Estados Unidos inicia un proceso de expulsión ante un juez de inmigración. Ten en cuenta que no se trata de un formulario que se completa y se envía por correo.

Este documento es básicamente una citación donde se incluyen los datos de la persona, los cargos migratorios que se le imputan y, sobre todo, la fecha, hora y lugar de la audiencia en la corte de inmigración a la que debe presentarse.

¿Qué información contiene el NTA?

El Aviso de Comparecencia incluye datos claves sobre el caso individual de cada inmigrante. Según el Departamento de Justicia (DOJ), algunos de los puntos más importantes son:

  • Número de expediente (A-number): identificador único asignado por el gobierno.
  • Dirección actual: debe mantenerse actualizada mediante el formulario EOIR-33/IC. No hacerlo puede provocar la pérdida de avisos importantes de la corte.
  • Hechos y alegaciones: el DHS explica por qué considera que la persona no cumple las condiciones para permanecer en el país.
  • Cargos: se detallan las disposiciones legales de la INA que sustentan la supuesta inadmisibilidad.
  • Orden de comparecencia: señala la fecha, hora y lugar donde el migrante deberá presentarse ante un juez. Si no aparecen esos datos, el tribunal enviará una notificación por separado.

¿Por qué razón podría terminar en deportación?

El formulario I-862 obliga al extranjero a comparecer físicamente ante un juez. Si es que la persona no se presenta a la audiencia fijada, el juez podría dictar una orden de deportación in absentia. Esto quiere decir una orden de expulsión emitida sin que el extranjero esté presente para defenderse.

En términos simples, faltar a la cita podría derivar directamente en esa orden. Por ello, el error de la persona podría ser ignorar o no asistir a la audiencia indicada en el documento.

¿Qué puedes hacer si recibes un I-862?

Si te llega el documento, conviene actuar de inmediato. Las autoridades recomiendan hacerlo de esta manera:

  • Leer con detenimiento la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. Ese dato es el más importante del documento.
  • No faltar a la cita bajo ningún concepto. Comparecer es lo que evita una orden in absentia.
  • Mantener actualizada la dirección ante la corte, porque las notificaciones se envían por correo y no recibirlas no siempre elimina la responsabilidad.
  • Consultar cuanto antes a un abogado de inmigración para preparar la defensa o valorar posibles opciones de alivio migratorio.

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