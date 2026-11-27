Alerta de tiroteo en Walmart den EE.UU. | Una madre y su hija hirieron a otra mujer en el cuello: Esta fue la razón Las autoridades locales informaron que el incidente se desarrolló cerca de las cajas registradoras en Walmart, lo que llevó a una rápida respuesta de emergencia.

Una madre y su hija hirieron a otra mujer en el cuello dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Una madre y su hija hirieron a otra mujer en el cuello dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El lunes 24 de noviembre, las autoridades reportaron un tiroteo dentro del supermercado Walmart de Louisville, en Estados Unidos. A raíz de ello, una mujer resultó gravemente herida por una bala que se incrustó en su cuello durante una discusión cerca de las cajas registradoras del supermercado.

De acuerdo con lo informado por la Policía Metropolitana, las primeras revelaciones indican que dos mujeres, madre e hija, fueron detenidas como sospechosas de causar el incidente. Si bien la víctima fue llevada a un centro médico rápidamente debido a la gravedad de sus lesiones, las autoridades indicaron que su vida no correría peligro.

Tiroteo en Walmart: ¿Cómo ocurrió el ataque en el supermercado de Louisville?

Según el informe de Louisville Courier Journal, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) recibió una alerta por disparos alrededor de las 5.54 p. m. en el Walmart Supercenter ubicado en la cuadra 10000 de Dixie Highway.

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala en el lado izquierdo del cuello. Los oficiales también indicaron que en el establecimiento le brindaron los primeros auxilios hasta que llegaron los servicios de emergencia. Después de ello, la víctima fue trasladada al Hospital de la Universidad de Louisville.

El portavoz policial Matt Sanders señaló a Louisville Courier Journal que el incidente inició durante un enfrentamiento entre personas que se conocían, cerca de las cajas registradoras de la tienda.

Asimismo, las primeras investigaciones permitieron identificar que las dos sospechosas huyeron en un Jeep Cherokee gris. Luego de ello, los agentes del equipo de respuesta de Louisville encontraron el vehículo en la carretera interestatal 265 y detuvieron a ambas mujeres sin que se produjeran nuevos incidentes.

Las cámaras de seguridad del Walmart también fueron claves para aclarar lo ocurrido. Allí se puede ver a las dos mujeres discutiendo con la víctima y a un individuo más que no ha logrado ser identificado, este último abandonó la tienda antes de los disparos.

Madre e hija fueron arrestadas por iniciar el tiroteo en el Walmart

Las detenidas fueron identificadas como Troyona Jackson, de 27 años, y Almeda Murrell, de 43 años. Según los documentos presentados ante las autoridades, la primera mujer fue captada mientras sostenía el arma de fuego y disparaba contra la víctima, causándole una herida en el cuello.

Durante el interrogatorio, Jackson declaró que hacía fila en una caja junto a su madre cuando cruzó miradas con una mujer desconocida. En su versión de los hechos, la mujer se le acercó y la agredió lo que desencadenó una pelea. Si bien recordó el enfrentamiento y cómo salió del local, aseguró no saber en qué momento tuvo el arma en la mano. Incluso admitió haber disparado, pero no recordar cómo lo había hecho.

Varias personas identificaron a Jackson y a su madre como las responsables de agredir a la víctima. Además, durante el procedimiento los agentes hallaron el arma de fuego dentro de un bolso en el vehículo.

¿Qué delitos enfrentarán las mujeres?

Jackson está enfrentando cargos de agresión, mientras que Murrell fue acusada de complicidad en este delito. Ambas se encuentran bajo custodia policial en el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville.

Los registros judiciales indicaron que las dos mujeres debieron comparecer ante un juez el 25 de noviembre. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales continúan investigando el tiroteo ocurrido en el Walmart de Louisville.