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Terror para inmigrantes en EE.UU. | Imágenes revelaron que agente del ICE atropello a hombre en Texas: Este fue el final del extranjero

La agencia migratoria reveló que inicialmente buscaban arrestar a un ciudadano mexicano con antecedentes penales y una orden de deportación.

Imágenes revelaron que agente del ICE atropello a hombre en Texas.
Imágenes revelaron que agente del ICE atropello a hombre en Texas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un nuevo incidente protagonizado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un inmigrante en Texas vuelve a generar terror entre este grupo. El extranjero terminó hospitalizado luego de ser impactado por un vehículo manejado por la autoridad migratoria en las cercanías de la autopista 6, a las afueras de Houston.

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¿Cómo un migrante en Texas fue atropellado por un agente del ICE?

De acuerdo con Anthony McConnell, miembro de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, informó que los cuerpos policiales acudieron a las afueras de Houston cerca de las 7.20 a. m. tras una llamada al 911 realizada por el propio agente involucrado para solicitar asistencia médica, según lo señalado por ABC News.

Las declaraciones oficiales revelaron que la agencia federal buscaba arrestar a José Mendoza Cervantes, quien es un ciudadano mexicano con antecedentes penales y orden de deportación. Durante el procedimiento, el agente observó a Mendoza Cervantes ingresar a un automóvil junto a Miguel Parra-Hernández e intentó interceptarlos.

El oficial explicó que se generó una persecución vehicular que siguió a pie cuando ambos hombres abandonaron el auto. Según los videos difundidos por ABC News, se puede ver al oficial maniobrar la unidad en dirección al sujeto en movimiento hasta impactarlo.

Parra Hernández fue hospitalizado

Se conoció que Parra Hernández presentó una fractura en la pierna, por lo que fue trasladado a un centro médico local y ha quedado bajo custodia policial. La agencia gubernamental no declaró los antecedentes penales del individuo.

A través de un comunicado, el ICE alegó que "Parra Hernández corrió delante de un vehículo del ICE y fue atropellado". Mientras que el conductor del vehículo intervenido no ha sido ubicado, según reportes de la agencia federal.

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