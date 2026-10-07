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ICE causa terror en esta zona de EE.UU.| Trabajadores latinos tuvieron que faltar a su trabajo para evitar ser deportados

La presencia del ICE en un pequeño pueblo de Utah ha generado gran temor entre un grupo de inmigrantes que vive en esa parte de Estados Unidos.

Trabajadores latinos tuvieron que faltar a su trabajo para evitar ser detenidos en Utah.
Trabajadores latinos tuvieron que faltar a su trabajo para evitar ser detenidos en Utah. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | flickr.com
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Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un gran operativo en un pequeño pueblo de Utah. Esto generó temor no solo en los habitantes, sino también en la comunidad de inmigrantes indocumentados. Como la operación inició en una planta procesadora de pavos de Moroni, esto desencadenó que muchos decidieran quedarse en casa.

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Muchos trabajadores en este pueblo de Utah tuvieron que faltar a su trabajo

De acuerdo con lo revelado en 'The Salt Lake Tribune', las recientes acciones masivas del ICE no pasaron desapercibidas en la comunidad. Exactamente en Moroni, Utah, fueron detenidos cinco individuos en el mes de septiembre, cerca de una planta procesadora de pavos, lo que generó un notable ausentismo en las escuelas locales y en los puestos de trabajo.

Esto se debió a que muchas familias temen ser separadas. Mientras que los habitantes de la zona, que han vivido allí durante años, calificaron la situación como angustiante, lo que revela cómo la intervención de las autoridades migratorias impacta en la vida diaria en comunidades pequeñas.

Según los testimonios anónimos recogidos por el medio 'Sanpete Messenger', unos camiones estaban circulando por el área, algunos identificados y otros no, mientras los agentes realizaban detenciones a la salida de los turnos nocturnos. No obstante, pese a ello, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aclaró que no se realizaba una operación específica en la planta.

Ludvigson indicó que los agentes del ICE colaboraban con la policía local en controles de tráfico de rutina, motivados por infracciones menores. Cabe recordar que el Departamento de Policía de North Valley y el de Gunnison Valley suscribieron con el ICE un acuerdo modelo de grupo de trabajo 287(g), que les permite realizar investigaciones y arrestos por motivos migratorios dentro de sus funciones habituales; se trata de uno de los pactos más intensivos de Utah.

¿Cómo impactan estos controles migratorios en la comunidad?

Las medidas de control migratorio han tenido un efecto importante en las comunidades de Utah, pues han afectado diversos aspectos de la vida cotidiana. A continuación, así ha afectado a la dinámica familiar de los inmigrantes:

  • Uno de los efectos más visibles es el incremento del miedo y la ansiedad en el día a día. La ejecución de operativos en lugares habituales, como la detención de cinco personas el 30 de septiembre del 2026 en Moroni, donde agentes del ICE cooperaron con la policía local durante paradas de tráfico, ha generado un ambiente de temor.
  • Estas actuaciones alimentan rumores que frenan la actividad local y se traducen en absentismo escolar, además de empujar a muchas personas a evitar salir a comprar o acudir al trabajo.

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