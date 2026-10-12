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ICE sin límites | Tom Homan realiza dura advertencia contra inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: "La deportación masiva es una realidad"

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anunció el incremento de operaciones migratorias para 2027 y defendió la labor del ICE ante líderes hispanos.

Tom Homan realiza dura advertencia contra inmigrantes en EE.UU.
Tom Homan realiza dura advertencia contra inmigrantes en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que intensificará las operaciones migratorias en 2027. Además, el funcionario que trabaja directamente con Donald Trump defendió todos los arrestos que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también las deportaciones ante los líderes hispanos reunidos en Doral, Florida.

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Las duras advertencias de Tom Homan sobre las deportaciones de inmigrantes en 2027

El pasado 1 de octubre, el zar de la frontera realizó unas duras advertencias durante un encuentro: "La deportación masiva es una realidad", según reveló a N+Univision. Su mensaje lo apuntó para el año 2027, luego de que esperaba convertir septiembre en un récord de expulsiones.

Asimismo, Homan presentó los operativos del ICE como parte de una estrategia contra el tráfico de fentanilo, la trata de personas y las amenazas terroristas. Además, la autoridad describió los resultados como récords históricos.

Homan responde a las críticas sobre el ICE

Durante la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute, Tom Homan rechazó todas las críticas de quienes consideran insuficiente el despliegue del ICE en distintas partes de Estados Unidos: "Los hechos dicen lo contrario", sostuvo.

También anticipó la contratación de unos 2.000 oficiales adicionales y, según la agencia EFE, Homan defendió la continuidad de la compañía en una ciudad donde organizaciones de inmigrantes están cuestionando los efectos de las redadas.

Tom Homan defiende las acciones del ICE en Nueva York y revela que no se moverán

El 'Zar de la frontera' rechazó el pasado 10 de octubre los llamados del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sobre detener las operaciones del ICE en la ciudad y aseguró que los agentes federales seguirán con sus labores de aplicación de la ley.

Durante una entrevista con Fox News, Homan no dudó en responder al alcalde y aseguró que las protestas de Nueva York no impedirán que la agencia siga con sus operaciones. "Puede gritar y chillar todo lo que quiera. No va a impedir que hagamos este trabajo", señaló el funcionario, quien insistió en que ICE permanecerá en Nueva York.

"ICE no se va a ir a ningún lado", indicó Homan y reiteró que los agentes federales continuarán operando tanto en la ciudad como en el resto del estado para hacer cumplir las leyes migratorias.

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