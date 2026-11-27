Cuidado inmigrantes en EE.UU. | ICE detuvo a modelo en EE.UU. por un delito que había cometido en el pasado: ¿Qué hizo? El ICE mantiene detenida a la modelo neerlandesa Vera Dijkmans desde el 11 de noviembre por violar su visa y un delito del pasado.

ICE detuvo a modelo en EE.UU. por un delito que habría cometido anteriormente.

ICE detuvo a modelo en EE.UU. por un delito que habría cometido anteriormente. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Desde hace varias semanas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene detenida a Vera Dijkmans, una joven modelo neerlandesa. Ella no solo está siendo acusada por haber permanecido en Estados Unidos por más tiempo del establecido sino también tras descubrirse un delito en su pasado.

Sus seguidores se pronuncian sobre la detención de la modelo por el ICE.

Joven modelo fue detenida por el ICE por un delito que cometió en el pasado

La también creadora de contenido de 29 años fue detenida el 11 de noviembre, cuando viajaba desde Miami, Florida, hacia New Jersey, para poder asistir a un evento de artes marciales mixtas de la UFC.

Allí los agentes migratorios le informaron que tenía una orden para detenerla y la modelo fue trasladada al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde continúa detenida.

Asimismo, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un juez de inmigración ordenó su salida del país el 26 de mayo del 2026, pero ella decidió no presentarse a la audiencia.

Presuntamente, la modelo Vera Dijkmans ingresó a Estados Unidos a través de una visa B-2, la cual se le otorga a los viajeros por turismo; sin embargo, antes de que expirara su estancia permitida comenzó a realizar las gestiones pertinentes para tratar de conseguir la residencia permanente (residencia permanente).

Por su parte, el ICE no ha emitido ningún comunicado sobre la situación de Vera pero se descubrió que hace aproximadamente siete años fue deportada tras ser descubierta tratando de ingresar irregularmente a territorio estadounidense.

Madre revela cómo se encuentra su hija en el centro de detención del ICE

La madre del modelo e influencer, Marianne Scholt, a través de las redes sociales, anunció que su hija está enfrentando condiciones que rebasan la precariedad dentro del centro de detención debido a que no recibe suficientes alimentos ni tampoco se le permite comunicarse con un representante de su embajada.

Además, cuestionó fuertemente los motivos de su detención e incluso afirmó que nunca recibió una notificación para comparecer ante un tribunal migratorio.