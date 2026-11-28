Máxima alerta en EE.UU. | Latino es acusado de atacar ferozmente a agente del ICE durante una detención: ¿Será deportado? Un hombre latino ha sido acusado de morder a un agente del ICE en Alabaster durante una detención, tras haber sido deportado previamente de EE.UU.

Latino es acusado de morder a agente del ICE durante una detención.

Latino es acusado de morder a agente del ICE durante una detención. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El 27 de octubre se reportó un hecho que ha llamado la atención de más de uno. Un hombre latino ha sido acusado de presuntamente haber mordido a un agente de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), que era una de las principales divisiones del ICE, durante una detención en Alabaster, a pesar de que anteriormente ya había sido deportado de Estados Unidos, según una declaración jurada.

Latino es acusado de morder a agente del ICE en Alabaster

De acuerdo con el documento policial, en julio del 2026, la oficina de ERO en Birmingham recibió información del Centro Nacional de Selección de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos acerca de dos personas viviendo en una casa ubicada en Glen Abbey Way, en Alabaster.

Ambas personas permanecían, presuntamente, en el país sin una autorización luego de vencer su período de admisión. Una de ellas, identificada como Eduardo Jiménez-Jiménez, había sido deportada y había reingresado al país de manera ilegal.

Una vez que las autoridades consiguieron una orden de arresto en su contra, el pasado 27 de octubre, los agentes de ERO en Birmingham hicieron una vigilancia extrema en su vivienda y en los lugares donde frecuentaba.

Cuando los agentes recibieron información de que el individuo estaba dentro del restaurante, decidieron acercarse. Allí cuatro salieron por la puerta para evitarlos, pero dos de ellos intentaron huir de los oficiales.

Un agente logró alcanzar a Jiménez-Jiménez y lo detuvo, pero durante el forcejeo, el sospechoso presuntamente mordió al oficial para liberarse.

Extranjero mintió al presentarse frente al ICE

La declaración señaló que el hispano afirmó inicialmente tener un estatus legal en Estados Unidos para ser liberado; sin embargo, él llevaba una tarjeta de identificación mexicana emitida a nombre de Salvador Pérez-Pérez.

Jiménez-Jiménez, como se identificó, fue trasladado a la oficina de ERO en Birmingham para ser interrogado. Allí sus huellas fueron procesadas en diversas bases de datos de inmigración y antecedentes penales, lo que permitió confirmar su identidad y que es ciudadano mexicano.