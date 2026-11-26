Alerta máxima en Walmart | Hombre muere inmediatamente tras sufrir insólito accidente frente a la tienda: ¿Qué ocurrió? Un hombre falleció tras caer de espaldas de un autobús frente a un Walmart en Finger Lakes, Estados Unidos. Las autoridades continúan investigando.

Hace unos días, se reportó la muerte de un hombre frente a una tienda Walmart en Finger Lakes, Estados Unidos, luego de que cayera de espaldas de un autobús, de acuerdo con lo reportado por 'WHEC'. Por su parte, las circunstancias del incidente todavía siguen siendo investigadas por las autoridades locales. ¿Qué ocurrió?

Hombre fallece tras caer de espaldas de un autobús frente a un Walmart

Las autoridades reportaron que un hombre falleció tras sufrir una fuerte caída del Servicio Regional de Transporte (RTS) en Newark. Según un portavoz de la empresa y la información del medio anteriormente mencionado, el hecho ocurrió cuando el hombre subió al vehículo y, al alcanzar el último escalón, se detuvo y cayó hacia atrás.

A pesar de que el autobús se encontraba estacionado en ese momento, el afectado fue llevado a un hospital, donde lamentablemente solo se confirmó su deceso. Mientras que la Junta de Seguridad del Transporte Público anunció que iniciará la investigación para aclarar las circunstancias sobre cómo ocurrió el accidente en Newark.

Además, hasta el cierre de esta nota, no se han emitido comunicados oficiales acerca de avances en relación con la investigación, ni tampoco han revelado la identidad de la víctima.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones sobre el accidente?

La Junta de Seguridad del Transporte Público (PTSB) anunció que seguirá con la investigación para aclarar las causas que llevaron al pasajero a detenerse y caer hacia atrás al intentar acceder al escalón superior del autobús.

Si bien no hay actualizaciones de las autoridades locales, por su parte, Tom Brede, oficial de información pública de RTS, indicó que no se han proporcionado más detalles del hecho y tanto la policía de Newark como la oficina forense del condado de Wayne no han revelado nuevos reportes del incidente.