Miss Teen Supreme 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver a Camila Domínguez en la GRAN FINAL del certamen de belleza en Colombia Camila Domínguez llegó a Colombia para representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026. La hija de Christian Domínguez comparte sus primeras actividades y se prepara para la final del certamen este 29 de noviembre.

Camila Domínguez, con 18 años, representa al Perú en el certamen Miss Teen Supreme 2026 en Colombia. La final se llevará a cabo el 29 de noviembre.

Camila Domínguez, con 18 años, representa al Perú en el certamen Miss Teen Supreme 2026 en Colombia. La final se llevará a cabo el 29 de noviembre. Foto: Instagram.

Con 18 años recién cumplidos, Camila Domínguez llegó a Colombia para representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026, certamen de belleza que reúne a delegadas de distintas partes del mundo y cuya final está programada para este domingo 29 de noviembre. Al término de la competencia, la mexicana Andrea Espinoza entregará el título y la corona a su sucesora.

A través de sus redes sociales, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez comparte fotografías y videos de las actividades oficiales del concurso. Además, expresó la emoción que siente por llevar la banda nacional y representar al país en el escenario internacional.

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"Comenzamos esta hermosa experiencia con mucha emoción, ilusión y orgullo de representar al Perú", publicó junto a las primeras imágenes de su participación.

Camila Domínguez busca traer la corona del Miss Teen Supreme 2026

Como parte de la agenda oficial del certamen, Camila Domínguez asistió a una cena de imposición de bandas, ceremonia en la que las aspirantes de diversas naciones recibieron sus respectivas distinciones.

Para la ocasión, la hija de Christian Domínguez lució un elegante atuendo y compartió algunos momentos del encuentro. También destacó el valor de las actividades que forman parte de esta experiencia internacional.

"Cada actividad es una oportunidad para aprender, compartir y seguir creciendo en este camino internacional. Vamos con todo", señaló en su publicación.

Actualmente, Domínguez Martínez, quien marcó distancia de Karla Tarazona, permanece enfocada en las actividades de concentración del Miss Teen Supreme 2026, etapa en la que continúa representando al país e intercambiando experiencias con participantes de diversos países como México, Chile, EE. UU. y Canadá.

¿Quiénes son las rivales de Camila Domínguez en el Miss Teen Supreme 2026?

Miss México - Maríah Valdés

Miss Canadá - Lana Collantes

Miss EE. UU. - Gabriela Rubio

Miss Riviera Maya - Suemy Quiroz

Miss Chile - Kellyn Gutiérrez

Cabe recordar que Camila Domínguez fue designada Miss Teen Supreme Perú 2026 bajo la dirección nacional de Will Reyes. Desde entonces, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez inició su preparación en desfile y oratoria. En más de una ocasión, la joven que estudia Derecho aseguró que siempre quiso ser reina de belleza y representar al Perú de la mejor manera en un certamen internacional.

La hija de Christian Domínguez comparte su experiencia en redes, mostrando momentos destacados y expresando su orgullo por llevar la banda nacional en este evento internacional.

¿A qué hora y dónde ver a Camila Domínguez en el Miss Teen Supreme 2026?

La participación de Camila Domínguez ha generado interés entre quienes siguen los concursos de belleza y desean acompañar su desempeño en el extranjero. Los seguidores de la joven modelo podrán acompañar su participación en el Miss Teen Supreme 2026 mediante el canal oficial de YouTube de Supreme International, plataforma elegida para transmitir el certamen.

La organización aún no ha publicado una hora oficial confirmada para la transmisión de la gala final del Miss Supreme 2026 y del Miss Teen Supreme 2026. Sin embargo, se sabe que suelen realizarse por la noche (entre las 7.00 p. m. y 8.00 p. m.).

¿Quiénes son las candidatas de Miss Supreme 2026?