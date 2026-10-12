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CONFIRMADO | ICE accedió a los registros de electores en EE.UU. para buscar extranjeros: ¿Podrán detenerlos?

De acuerdo con documentos internos, el ICE ha recopilado más de 100 millones de datos de votantes en California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.

ICE accedió a los registros de electores en EE.UU. para buscar extranjeros.
ICE accedió a los registros de electores en EE.UU. para buscar extranjeros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Según los documentos internos de la agencia migratoria que han sido revelados por diversos medios, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha tenido acceso a más de 100 millones de registros escolares. Estos datos han sido cruzados con una herramienta utilizada para identificar a los migrantes sujetos a deportación, por ello, muchos se están preguntando qué harán con esa información.

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Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Gobierno de Trump planea ordenarle al ICE incrementar las detenciones diarias a esta cifra insólita

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¿Qué se sabe sobre los registros electorales a los que pudo acceder el ICE?

Inicialmente debes saber que el reporte fue informado por la organización Democracy Forward luego de solicitar los datos a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA). De acuerdo al escrito de 169 páginas, la agencia federal consiguió más de 100 millones de registros electorales mediante diferentes vías:

  • 50.6 millones de datos proporcionados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que incluyen listas sin redactar entregadas por más de una docena de estados gobernados por republicanos.
  • 48.4 millones de datos compilados por Heather Honey, asesora sénior del director de ICE y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Acerca de los datos conseguidos por Heather Honey, se incluyen listas públicas de votantes en estados como California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada. "La información revelada en los documentos debería preocupar a todos los estadounidenses y constituye una prueba más de un alarmante intento del poder ejecutivo por socavar nuestras elecciones", dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

ICE accedió a más de 100 millones de registros electorales: ¿podrá detener a indocumentados?

No se ha aclarado que esos datos vayan a emplear para detener a inmigrantes; lo que sí se indica es que el ICE había comenzado a investigar el supuesto voto de personas no ciudadanas y presuntas irregularidades en el proceso electoral. Además, introdujo los padrones en la herramienta ELITE, de la empresa Palantir, muy utilizada para identificar, priorizar y localizar a extranjeros que cumplen criterios de deportación.

"Este conjunto de documentos ofrece nuevas perspectivas sobre el alcance y la profundidad de los esfuerzos de la administración Trump-Vance para perseguir acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado", señaló.

¿El ICE estará presente en los centros de votación?

A pocos días del inicio de las elecciones generales del 3 de noviembre, la dirección del ICE aseguró que no había planes para desplegar agentes u oficiales en los centros de votación. Según el documento de HSI, la agencia indicó que no poseía autoridad para supervisar los comicios. "ICE lleva a cabo la aplicación de la ley civil y penal. No hay razón para que nos despleguemos en un centro de votación", advirtió.

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