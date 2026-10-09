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Terror para inmigrantes en EE.UU. | Detienen a mujer de comunidad indígena mixteca por "hacer preguntas" al ICE: ¿Cuál fue su final?

Una mujer indígena mixteca fue arrestada por ICE en Oxnard, California, tras cuestionar la detención de un compañero durante un operativo migratorio.

Detienen a mujer de comunidad indígena mixteca por "hacer preguntas" al ICE.
Detienen a mujer de comunidad indígena mixteca por "hacer preguntas" al ICE. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, se conoció un incidente que ocurrió con una mujer indígena mixteca que mientras trabajaba en el campo fue arrestada por el ICE en Oxnard, California, luego de que reclamara sobre la detención de un compañero durante un operativo migratorio. A pesar de que recuperó su libertad horas más tarde, ha quedado bajo vigilancia electrónica y control migratorio, con citas periódicas ante las autoridades.

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ICE detiene a trabajadora agrícola inmigrante mexicana por "hacer preguntas"

De acuerdo con lo que se sabe, el incidente ocurrió la mañana del 18 de septiembre, cuando María, de 35 años, se dirigía a unos campos de fresas en Oxnard en busca de trabajo. Ella viajaba en el automóvil de un amigo cuando, a pocas cuadras de su vivienda, varios vehículos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon el auto y les ordenaron detenerse.

ICE detención EE.UU.

María ahora deberá llevar el dispositivo electrónico de monitoreo en el tobillo.

En el relato de María, recogido por La Opinión, los agentes le dijeron que buscaban a un hombre, pero al comprobar que su acompañante no contaba con documentos migratorios, procedieron a arrestarlo. Ella decidió preguntar por qué se llevaban a su amigo si, según ella, él no era la persona que los agentes buscaban.

"¿Por qué se lo llevan si él no es a quien buscaban?", reclamó, según su testimonio, pero nunca imaginó que después de hacer esa pregunta, los agentes también decidieron detenerla. "Me dijeron que también me arrestarían por hacer preguntas y quejarme", relató.

Luego de ser esposada, María fue trasladada primero a una instalación de ICE en Camarillo y posteriormente a un centro de procesamiento en Thousand Oaks. Durante el trámite, los agentes le preguntaban en varias ocasiones sobre su nombre y lugar de origen. De acuerdo a La Opinión, María contó que evitó responder y señaló su mochila, donde llevaba su matrícula consular mexicana.

Una vez dentro de las instalaciones migratorias, María continuó preguntando por qué había sido detenida y, según su testimonio, recibió como respuesta: "¡Hablaste demasiado!". Además, contó que los agentes le dijeron que sería detenida durante tres meses antes de ser deportada a México.

"Rompí a llorar. Estaba aterrorizada pensando que nunca volvería a ver a mis hijos", contó; sin embargo, al pasar las horas, la situación cambió drásticamente, pues los agentes le retiraron las esposas y los grilletes que llevaba y, en su lugar, le colocaron un dispositivo electrónico de monitoreo en el tobillo.

La trabajadora fue finalmente liberada, pero quedó sujeta a varias condiciones de supervisión migratoria. Además, instalaron una aplicación en su teléfono para informarle sobre sus fechas de visitas de supervisión y también a las que debía acudir ante las autoridades. Si bien fue liberada, ella no quedó completamente exenta de las obligaciones impuestas por los agentes migratorios.

Inmigrantes legales e indocumentados enfrentan controles bajo el ICE

El integrante de la organización Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, Juan José Gutiérrez habló con María tras su liberación como parte de sus esfuerzos para conseguirle asistencia legal. Él ha calificado este desenlace como "excepcional" y señaló que los factores como su condición de mujer indígena, además de mamá de cuatro niños y sus dificultades para hablar español influyeron en la decisión de dejarla en libertad.

Este caso vuelve a poner el foco en la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo en los trabajadores agrícolas y las familias que viven en condiciones migratorias vulnerables. En estas comunidades como Oxnard, los trabajadores dependen de empleos temporales en el campo debido a muchos enfrentan procesos migratorios pendientes.

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