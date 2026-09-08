ICE sin límites | Amplían deportaciones a diversos países para inmigrantes: Lista de naciones a donde envían a los detenidos

Amplían deportaciones a diversos países para inmigrantes desde EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE | Flickr

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Con la finalidad de seguir con las órdenes de Donald Trump, se han implementado diversas medidas para reforzar su política migratoria a través de las deportaciones. Con esta nueva estrategia se busca enviar a los inmigrantes detenidos por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a países diferentes a los de su lugar de origen.

En una deportación tradicional, lo adecuado sería enviar al inmigrante hacia su país de origen, pero la actual Administración de Trump está aplicando la expulsión hacia un tercer país. Actualmente, la ley migratoria del país permite la deportación de una persona a otro territorio si consideraba que retornarla a su país de origen resultaba complejo y desfavorable.

Cabe mencionar que la cantidad de deportaciones a terceros países ha aumentado considerablemente desde 2025 debido a una serie de acuerdos con otros gobiernos. De acuerdo con los datos del USCRI, más de 19.000 inmigrantes fueron enviados desde EE.UU. a 25 países distintos hasta junio de 2026.

¿Qué países están recibiendo deportados desde Estados Unidos?

Según la información compartida por N+ Univision, Estados Unidos está utilizando acuerdos con países situados en América Latina, África, Europa, Asia y Oceanía para que reciban a los inmigrantes deportados. A continuación, te diremos cuáles son los países que están aceptando recibir extranjeros deportados en Estados Unidos:

Costa Rica: Recibirá hasta 25 personas deportadas por semana

Panamá: Recibirá hasta 50 personas deportadas por mes, provenientes de países latinoamericanos de habla española, excepto Cuba.

Paraguay: Las personas deportadas podrán presentar una solicitud de refugio.

Belice: Recibirá a ciertos solicitantes de asilo mientras se revisan sus casos.

Esuatini: Tienen un acuerdo de $5,1 millones para recibir personas deportadas.

Rwanda: Recibirá hasta 250 personas de terceros países.

Camerún: Recibirá deportados de otras nacionalidades.

Liberia: Puede recibir hasta 1.200 personas.

Ten en cuenta que no son las únicas naciones que han mantenido acuerdos con Estados Unidos para aceptar inmigrantes deportados. La lista de apellidos también se extiende a otros territorios que son: Uzbekistán, Polonia, Kosovo, Palau, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial.