HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Latinos en USA

ICE sin límites | Amplían deportaciones a diversos países para inmigrantes: Lista de naciones a donde envían a los detenidos

Estados Unidos refuerza su política migratoria bajo la administración de Donald Trump, implementando deportaciones a terceros países.

Amplían deportaciones a diversos países para inmigrantes desde EE.UU.
Amplían deportaciones a diversos países para inmigrantes desde EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE | Flickr
Escuchar
Resumen
Compartir

Con la finalidad de seguir con las órdenes de Donald Trump, se han implementado diversas medidas para reforzar su política migratoria a través de las deportaciones. Con esta nueva estrategia se busca enviar a los inmigrantes detenidos por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a países diferentes a los de su lugar de origen.

PUEDES VER: Terror en Walmart | Mujer de 71 años fue atacada por agente de seguridad dentro supermercado: La verdad fue revelada

lr.pe

En una deportación tradicional, lo adecuado sería enviar al inmigrante hacia su país de origen, pero la actual Administración de Trump está aplicando la expulsión hacia un tercer país. Actualmente, la ley migratoria del país permite la deportación de una persona a otro territorio si consideraba que retornarla a su país de origen resultaba complejo y desfavorable.

Cabe mencionar que la cantidad de deportaciones a terceros países ha aumentado considerablemente desde 2025 debido a una serie de acuerdos con otros gobiernos. De acuerdo con los datos del USCRI, más de 19.000 inmigrantes fueron enviados desde EE.UU. a 25 países distintos hasta junio de 2026.

¿Qué países están recibiendo deportados desde Estados Unidos?

Según la información compartida por N+ Univision, Estados Unidos está utilizando acuerdos con países situados en América Latina, África, Europa, Asia y Oceanía para que reciban a los inmigrantes deportados. A continuación, te diremos cuáles son los países que están aceptando recibir extranjeros deportados en Estados Unidos:

  • Costa Rica: Recibirá hasta 25 personas deportadas por semana
  • Panamá: Recibirá hasta 50 personas deportadas por mes, provenientes de países latinoamericanos de habla española, excepto Cuba.
  • Paraguay: Las personas deportadas podrán presentar una solicitud de refugio.
  • Belice: Recibirá a ciertos solicitantes de asilo mientras se revisan sus casos.
  • Esuatini: Tienen un acuerdo de $5,1 millones para recibir personas deportadas.
  • Rwanda: Recibirá hasta 250 personas de terceros países.
  • Camerún: Recibirá deportados de otras nacionalidades.
  • Liberia: Puede recibir hasta 1.200 personas.

Ten en cuenta que no son las únicas naciones que han mantenido acuerdos con Estados Unidos para aceptar inmigrantes deportados. La lista de apellidos también se extiende a otros territorios que son: Uzbekistán, Polonia, Kosovo, Palau, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alerta máxima inmigrantes | ICE está incrementando las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU.

Alerta máxima inmigrantes | ICE está incrementando las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU.

LEER MÁS
Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Tienes un familiar o amigo que fue detenido por el ICE? Guía para aplicar a la fianza y liberarlo

Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Tienes un familiar o amigo que fue detenido por el ICE? Guía para aplicar a la fianza y liberarlo

LEER MÁS
Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Latinos en USA

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025