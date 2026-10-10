Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Atención inmigrantes en EE.UU. | Si los operativos del ICE incrementarán, esto debes hacer si eres testigo de una redada

Si presencias un operativo del ICE en tu vecindario o lugar de trabajo, tienes que conocer los derechos que te permitirá protegerte a ti mismo.

Esto debes hacer si eres testigo de una redada del ICE a un inmigrante.
Esto debes hacer si eres testigo de una redada del ICE a un inmigrante. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Ante el aumento de las redadas en Estados Unidos, es inevitable que las personas presencien una intervención de parte del ICE. Por ello, es fundamental saber hasta dónde llegan las facultades constitucionales cuando se desarrollan estos operativos del ICE, sobre todo los derechos de los testigos que están protegidos bajo la ley federal.

Puedes ver

Terror para inmigrantes en EE.UU. | Detienen a mujer de comunidad indígena mixteca por "hacer preguntas" al ICE: ¿Cuál fue su final?

lr.pe

¿Cuáles son tus derechos al grabar a agentes del ICE?

Toda persona que esté en un espacio público tiene derecho a tomar fotografías o grabar en video a las autoridades mientras cumplen con sus funciones, esto se encuentra respaldado por la Primera Enmienda y aplica de igual manera para periodistas que para cualquier ciudadano.

No obstante, el ejercicio de este derecho exige actuar con prudencia. Según el abogado Roy Heroy, quien ha representado a manifestantes en tribunales estatales y federales, es indispensable que los observadores mantengan una distancia prudente sobre los oficiales de inmigración.

Si bien la ley no establece una cifra exacta en pies o metros, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) enfatiza la necesidad de no interferir físicamente ni tampoco obstaculizar la labor policial. Para poder prevenir incidentes, debes tener en cuenta estas recomendaciones básicas:

  • Mantén siempre las manos visibles y no realices movimientos bruscos.
  • Respeta la instrucción si un agente te pide retroceder para no interferir.
  • Graba a una distancia segura sin acercarte físicamente al personal armado.
  • Obedece las órdenes inmediatas, incluso si consideras que son inadecuadas, para poder disputarlas posteriormente por la vía legal.

¿Cómo proteger las imágenes grabadas en una detención?

En el caso de que un oficial te exija mostrar el material registrado en tu celular, debes saber que las autoridades generalmente no pueden obligarte a desbloquear tu pantalla sin una orden judicial. Las pautas fijadas por organizaciones de derechos civiles indican lo siguiente:

  • El gobierno no tiene la facultad legal de borrar videos o fotos de tu teléfono.
  • Si tú no estás bajo arresto, un oficial necesita una orden judicial para confiscárselo o examinar su contenido.
  • Se aconseja no entregar contraseñas de forma voluntaria durante un control en la vía pública.
  • Ten presente que en los puntos de entrada al país o puertos fronterizos rigen facultades de inspección más amplias.

Si un agente del ICE se te aproxima para cuestionarte mientras observa la escena, usted conserva el derecho a permanecer en silencio sobre tu estatus migratorio; sin embargo, no debe proporcionar identidades falsas ni documentación apócrifa. Aquellos que cuentan con documentos migratorios válidos deberán presentarlos si son requeridos.

Por último, si consideras que presenciaste o sufriste un abuso de autoridad, evita la resistencia física en el lugar, en su lugar anota los números de placa, nombres de los agentes, patrullas involucradas, datos de contacto de testigos y busca asesoría con un abogado de derechos civiles.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Perú vs Brasil EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver el partido de semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

JNJ anuncia que Carlos Loyola aprobó evaluación de conocimientos para ser nuevo jefe de la ONPE

Latinos en USA

Visa B1/B2: Estos tres países latinos deberán pagar US$20.000 para poder ingresar a Estados Unidos

Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Gobierno de Trump planea ordenarle al ICE incrementar las detenciones diarias a esta cifra insólita

Alerta máxima en Walmart | Tenía prohibido volver a la tienda de por vida y lo que ocurrió después terminó de la peor manera

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNJ anuncia que Carlos Loyola aprobó evaluación de conocimientos para ser nuevo jefe de la ONPE

En siete regiones el partido que ganó la gobernación también lo hizo en la capital

JNE cambia la fecha para la segunda vuelta regional: ahora será el 6 de diciembre