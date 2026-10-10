Atención inmigrantes en EE.UU. | Si los operativos del ICE incrementarán, esto debes hacer si eres testigo de una redada

Esto debes hacer si eres testigo de una redada del ICE a un inmigrante. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Esto debes hacer si eres testigo de una redada del ICE a un inmigrante. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Ante el aumento de las redadas en Estados Unidos, es inevitable que las personas presencien una intervención de parte del ICE. Por ello, es fundamental saber hasta dónde llegan las facultades constitucionales cuando se desarrollan estos operativos del ICE, sobre todo los derechos de los testigos que están protegidos bajo la ley federal.

¿Cuáles son tus derechos al grabar a agentes del ICE?

Toda persona que esté en un espacio público tiene derecho a tomar fotografías o grabar en video a las autoridades mientras cumplen con sus funciones, esto se encuentra respaldado por la Primera Enmienda y aplica de igual manera para periodistas que para cualquier ciudadano.

No obstante, el ejercicio de este derecho exige actuar con prudencia. Según el abogado Roy Heroy, quien ha representado a manifestantes en tribunales estatales y federales, es indispensable que los observadores mantengan una distancia prudente sobre los oficiales de inmigración.

Si bien la ley no establece una cifra exacta en pies o metros, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) enfatiza la necesidad de no interferir físicamente ni tampoco obstaculizar la labor policial. Para poder prevenir incidentes, debes tener en cuenta estas recomendaciones básicas:

Mantén siempre las manos visibles y no realices movimientos bruscos.

Respeta la instrucción si un agente te pide retroceder para no interferir.

Graba a una distancia segura sin acercarte físicamente al personal armado.

Obedece las órdenes inmediatas, incluso si consideras que son inadecuadas, para poder disputarlas posteriormente por la vía legal.

¿Cómo proteger las imágenes grabadas en una detención?

En el caso de que un oficial te exija mostrar el material registrado en tu celular, debes saber que las autoridades generalmente no pueden obligarte a desbloquear tu pantalla sin una orden judicial. Las pautas fijadas por organizaciones de derechos civiles indican lo siguiente:

El gobierno no tiene la facultad legal de borrar videos o fotos de tu teléfono.

Si tú no estás bajo arresto, un oficial necesita una orden judicial para confiscárselo o examinar su contenido.

Se aconseja no entregar contraseñas de forma voluntaria durante un control en la vía pública.

Ten presente que en los puntos de entrada al país o puertos fronterizos rigen facultades de inspección más amplias.

Si un agente del ICE se te aproxima para cuestionarte mientras observa la escena, usted conserva el derecho a permanecer en silencio sobre tu estatus migratorio; sin embargo, no debe proporcionar identidades falsas ni documentación apócrifa. Aquellos que cuentan con documentos migratorios válidos deberán presentarlos si son requeridos.

Por último, si consideras que presenciaste o sufriste un abuso de autoridad, evita la resistencia física en el lugar, en su lugar anota los números de placa, nombres de los agentes, patrullas involucradas, datos de contacto de testigos y busca asesoría con un abogado de derechos civiles.