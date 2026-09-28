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Atención | Para estas visas estadounidenses se deberá tener redes sociales públicas desde el 1 de octubre: ¿Cuáles aplican?

Con estos tres tipos de visa, los solicitantes alcanzados tendrán que abrir sus cuentas de redes sociales como parte del proceso.

Estas visas americanas deberán tener redes sociales públicas.
Estas visas americanas deberán tener redes sociales públicas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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A partir del 1 de octubre, un grupo de personas que soliciten ciertas visas estadounidenses deberá tener públicos sus perfiles en redes sociales, de esa manera, los oficiales del Departamento de Estado revisarán su presencia en línea, pero ¿a quiénes aplicarán esta medida y qué información podrán verificar las autoridades? Te lo diremos en esta nota.

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¿Qué solicitantes de visas tendrán que hacerlo?

Tendrán que poner todos sus perfiles de redes sociales como "públicos" o "abiertos" las personas que soliciten las visas no inmigrantes I, TN y TD a partir del 1 de octubre. La medida aplica para todos los nuevos solicitantes de esas categorías durante el proceso consular de visa, no a todos los inmigrantes, turistas ni tampoco titulares actuales de una visa.

¿Quiénes son las personas que deberán hacer públicas sus redes sociales?

Las autoridades consulares te instruirán a los solicitantes de estas categorías a configurar todas sus cuentas de redes sociales como "públicas" o "abiertas" para facilitar la revisión de su presencia en línea.

  • Visa I: Representantes de medios extranjeros: periodistas, trabajadores de prensa y otros profesionales de medios que viajan temporalmente a EE.UU. por motivos laborales.
  • Visa TN: Profesionales elegibles de Canadá y México que buscan trabajar temporalmente en Estados Unidos bajo el T-MEC/USMCA.
  • Visa TD: Cónyuges e hijos dependientes de personas que solicitan una visa TN.

¿Qué revisarán los oficiales consulares?

La revisión de los oficiales consulares de la presencia en línea abarcará perfiles, actividad pública y otra información disponible en internet y bases de datos. La finalidad de ello es que puedan evaluar la elegibilidad para la visa e identificar posibles preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional o la seguridad pública.

Ten en cuenta que no se limita a una plataforma en particular. La medida incluye cuentas de Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, LinkedIn u otras redes que use.

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