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Nueva ruta para la Green Card: Los requisitos, documentos y todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2

El solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para conseguir la categoría EB-2 y también aportar los documentos necesarios.

Todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2 y acceder a la Green Card.
Todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2 y acceder a la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Si estás buscando una vía para conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, debes saber que existen diversas opciones migratorias. Una de ellas es tramitar la visa EB-2, una categoría de inmigración basada en el empleo y que puede conducir a conseguir la Green Card para vivir en EE.UU. de manera legal.

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Cabe mencionar que la visa EB-2está dirigida a profesionales con títulos avanzados o a personas que demuestren una habilidad excepcional en las ciencias, las artes o los negocios, de acuerdo con lo publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Quiénes pueden calificar para la visa EB-2?

Actualmente existen dos rutas principales para conseguir la visa EB-2 y debes cumplir con determinados requisitos:

Profesional con título avanzado:

  • Contar con una maestría, un doctorado o un título profesional obtenido en Estados Unidos, o bien su equivalente extranjero.
  • También puede encajar quien tenga una licenciatura/bachelor's degree y, además, al menos cinco años de experiencia laboral progresiva después de obtener el título en esa especialidad.

Habilidad excepcional

  • Demostrar un nivel de trayectoria claramente superior al habitual en ciencias, artes o negocios.
  • No es suficiente con ser competente; hace falta aportar pruebas documentales de una carrera sobresaliente.
  • Para demostrar habilidad excepcional, USCIS suele pedir evidencia que cumpla al menos tres de los criterios que se detallan a continuación:
  • Historial académico oficial que acredite la obtención de un título, diploma, certificado o reconocimiento equivalente de un colegio, universidad, escuela u otra institución educativa vinculada con el área de especialización excepcional.
  • Cartas de empleadores actuales o pasados que certifiquen al menos 10 años de experiencia a tiempo completo en la ocupación.
  • Una licencia para ejercer la profesión o una certificación profesional u ocupacional.
  • Pruebas de haber recibido un salario u otra retribución por servicios que reflejen una capacidad excepcional.
  • Ser miembro de una o varias asociaciones profesionales.

Documentos que solicitan al tramitar la visa EB-2

Los documentos cambian según la ruta, pero suelen incluir:

  • Diplomas, certificados académicos y evaluaciones de equivalencia de títulos extranjeros cuando sean necesarias.
  • Cartas de experiencia laboral que describan cargos, fechas, funciones y progresión profesional.
  • Currículum, licencias o certificaciones profesionales.
  • Publicaciones, citas, premios, afiliaciones y evidencia de contribuciones destacadas, cuando se solicite por habilidad excepcional o NIW.
  • Oferta laboral, certificación PERM y Formulario I-140 para la vía patrocinada por empleador.
  • Plan del proyecto, cartas de expertos, pruebas de impacto, contratos, resultados, financiamiento o evidencia de demanda para una solicitud NIW.
  • Documentos civiles, examen médico y formularios de ajuste de estatus o trámite consular en la etapa final.

Todos los documentos deben probar tanto la categoría EB-2 como los requisitos específicos de la petición. Además, las cartas genéricas de recomendación poseen menos peso que documentos verificables.

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