Nueva ruta para la Green Card: Los requisitos, documentos y todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2

Todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2 y acceder a la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Todo lo que necesitas para tramitar la visa EB-2 y acceder a la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Si estás buscando una vía para conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, debes saber que existen diversas opciones migratorias. Una de ellas es tramitar la visa EB-2, una categoría de inmigración basada en el empleo y que puede conducir a conseguir la Green Card para vivir en EE.UU. de manera legal.

Cabe mencionar que la visa EB-2está dirigida a profesionales con títulos avanzados o a personas que demuestren una habilidad excepcional en las ciencias, las artes o los negocios, de acuerdo con lo publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Quiénes pueden calificar para la visa EB-2?

Actualmente existen dos rutas principales para conseguir la visa EB-2 y debes cumplir con determinados requisitos:

Profesional con título avanzado:

Contar con una maestría, un doctorado o un título profesional obtenido en Estados Unidos, o bien su equivalente extranjero.

También puede encajar quien tenga una licenciatura/bachelor's degree y, además, al menos cinco años de experiencia laboral progresiva después de obtener el título en esa especialidad.

Habilidad excepcional

Demostrar un nivel de trayectoria claramente superior al habitual en ciencias, artes o negocios.

No es suficiente con ser competente; hace falta aportar pruebas documentales de una carrera sobresaliente.

Para demostrar habilidad excepcional, USCIS suele pedir evidencia que cumpla al menos tres de los criterios que se detallan a continuación:

Historial académico oficial que acredite la obtención de un título, diploma, certificado o reconocimiento equivalente de un colegio, universidad, escuela u otra institución educativa vinculada con el área de especialización excepcional.

Cartas de empleadores actuales o pasados que certifiquen al menos 10 años de experiencia a tiempo completo en la ocupación.

Una licencia para ejercer la profesión o una certificación profesional u ocupacional.

Pruebas de haber recibido un salario u otra retribución por servicios que reflejen una capacidad excepcional.

Ser miembro de una o varias asociaciones profesionales.

Documentos que solicitan al tramitar la visa EB-2

Los documentos cambian según la ruta, pero suelen incluir:

Diplomas, certificados académicos y evaluaciones de equivalencia de títulos extranjeros cuando sean necesarias.

Cartas de experiencia laboral que describan cargos, fechas, funciones y progresión profesional.

Currículum, licencias o certificaciones profesionales.

Publicaciones, citas, premios, afiliaciones y evidencia de contribuciones destacadas, cuando se solicite por habilidad excepcional o NIW.

Oferta laboral, certificación PERM y Formulario I-140 para la vía patrocinada por empleador.

Plan del proyecto, cartas de expertos, pruebas de impacto, contratos, resultados, financiamiento o evidencia de demanda para una solicitud NIW.

Documentos civiles, examen médico y formularios de ajuste de estatus o trámite consular en la etapa final.

Todos los documentos deben probar tanto la categoría EB-2 como los requisitos específicos de la petición. Además, las cartas genéricas de recomendación poseen menos peso que documentos verificables.