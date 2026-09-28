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Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.230 desde el 01 de octubre: Gobierno anuncia aumento de S/100

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que disposición no es una medida populista. Por su lado, Elmer Cuba, titular de la cartera de Economía, indicó que segundo tramo de S/70 se entregará en abril o mayo de 2027 y anunció un bono transitorio de S/100 para las MYPE.

El Gobierno anunció un bono extraordinario de S/100 para las MYPE que se otorgará en octubre.
El Gobierno anunció un bono extraordinario de S/100 para las MYPE que se otorgará en octubre.La República
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El Gobierno defendió este lunes el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y ratificó que el sueldo mínimo avanzará hacia los S/1.300. La medida, anunciada por Juan Sheput, ministro de Trabajo, contempla un primer aumento de S/100 desde el 1 de octubre y posteriormente otro de S/70 en abril o mayo de 2027.

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Durante el anuncio en Palacio de Gobierno, Sheput sostuvo que los anteriores incrementos de la RMV fueron realizados de manera improvisada y defendió que el actual proceso responde a un consenso alcanzado entre los actores involucrados.

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"No es una medida populista", afirmó el titular del Ministerio de Trabajo al referirse al aumento, al tiempo que señaló que existe una preocupación entre los ciudadanos porque el crecimiento de la economía no se ha reflejado en la misma magnitud en sus remuneraciones.

Sheput también destacó el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El organismo informó que trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV a S/1.300, aunque continuaban las conversaciones sobre la fecha y la forma de aplicación.

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Bono transitorio para las MYPE

El ministro de Economía, Elmer Cuba, sostuvo que el momento actual resulta adecuado para realizar el incremento y explicó que uno de los objetivos es evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

El esquema anunciado previamente por el MEF contempla un primer incremento de S/100, con lo que la RMV pasaría de S/1.130 a S/1.230, mientras que los S/70 restantes permitirían alcanzar los S/1.300 en una segunda etapa. Cuba había explicado que la gradualidad busca reducir el impacto sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

La decisión también incorpora un mecanismo de apoyo para las micro y pequeñas empresas. El Gobierno anunció un bono transitorio de S/100 para las MYPE que será entregado en octubre, destinado a compensar inicialmente el mayor costo asociado al aumento de las remuneraciones.

El apoyo ya había sido contemplado cuando Fujimori anunció el incremento de la RMV en julio. En aquella oportunidad, el Ejecutivo señaló que el bono sería entregado por única vez y tendría como objetivo facilitar la adaptación de las empresas al nuevo costo laboral y favorecer la formalización.

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