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Tesla pone en marcha la producción masiva de su camión eléctrico Semi: tendrá hasta 805 km de autonomía y fabricará 50.000 al año

A pesar de los retrasos en su producción y desafíos de suministro, Tesla ha iniciado entregas limitadas del Semi a empresas como PepsiCo y DHL, con una autonomía de hasta 805 kilómetros.

Tesla ha iniciado la producción en gran escala de su camión eléctrico Semi en Sparks, Nevada.
Tesla ha iniciado la producción en gran escala de su camión eléctrico Semi en Sparks, Nevada. | Foto: Tesla
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Tesla comenzó la producción en gran escala de su camión eléctrico Semi en una planta dedicada ubicada en Sparks, Nevada. El inicio llega casi 9 años después de que Elon Musk presentara el vehículo en 2017 y prometiera entonces su fabricación.

La fábrica ocupa 167.000 metros cuadrados y fue diseñada para alcanzar una capacidad de hasta 50.000 camiones al año, unas 1.000 unidades por semana. El proyecto también contempla sumar más de 3.000 empleos durante su etapa de expansión.

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El Semi llega a producción después de años de retrasos

El camión tuvo sus primeras entregas limitadas y fabricadas de manera artesanal en diciembre de 2022, cuando PepsiCo recibió las primeras unidades. La producción industrial se retrasó durante años, entre otros motivos, por las dificultades para garantizar el suministro de baterías para el vehículo.

La versión de producción del Semi es unos 450 kilogramos más ligera que el modelo presentado originalmente. Tesla ofrece una variante con 523 kilómetros de autonomía y otra de largo alcance capaz de recorrer hasta 805 kilómetros con una carga.

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Tesla apuesta por ampliar la presencia del Semi en el transporte

El camión puede utilizar los cargadores Megacharger de Tesla, capaces de recuperar hasta el 60% de su autonomía en 30 minutos. Entre las empresas que ya reciben o han mostrado interés por el vehículo figuran PepsiCo, DHL, US Foods, ABF, Einride, IMC Logistics y WattEV.

La compañía también enfrenta la competencia de fabricantes como Volvo Group y la startup china Windrose. Aunque la planta de Nevada tiene capacidad para 50.000 unidades anuales, estimaciones citadas en el informe sitúan la producción total del Semi durante 2026 entre 5.000 y 15.000 camiones.

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