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Confirmado | Esto sucede si tu visa americana venció mientras estás en EE.UU. y los pasos que debes seguir ahora

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que si bien no es un problema grave, deben haber cumplido los protocolos de ingreso formales.

Esto sucede si tu visa americana venció mientras estás en EE.UU.
Esto sucede si tu visa americana venció mientras estás en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Cuando vas a viajar a Estados Unidos, uno de los documentos claves que debes tener es la visa americana y el pasaporte. No obstante, una duda muy frecuente sobre el primer documento es qué sucede si vence durante la estancia en el país americano. Ante ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene publicada una respuesta clara al respecto.

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¿Qué ocurre si tu visa americana vence mientras te encuentras en EE.UU.?

De acuerdo con la información del DHS, el vencimiento de una visa americana durante el periodo de estadía en el país no es un problema grave o una infracción a la ley debido a que el tiempo de permanencia se encuentra detallado en el sello de admisión en el pasaporte o en el Formulario I-94.

"Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos", indican las autoridades norteamericanas.

¿Qué hacer si tienes un pasaporte vencido, pero tu visa sigue vigente?

En estos casos, lo ideal siempre será viajar con los dos pasaportes, el antiguo que posee la visa vigente y el nuevo que funciona como una identificación internacional oficial.

"Cuando llegues al puerto de entrada de EE. UU., el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza revisará tu visado en el pasaporte antiguo y, si decide admitirte en Estados Unidos, sellará tu nuevo pasaporte con un sello de admisión junto con la anotación 'VIOPP' (visado en otro pasaporte)", se indica.

Información importante sobre las visas americanas

Todos saben que el visado debe ser válido al momento de solicitar la admisión a Estados Unidos, por lo que su fecha de caducidad no se relaciona de ninguna manera con el período en el que su portador puede quedarse en el país.

El tiempo habilitado de permanencia lo establece el oficial de migración y es el especificado en el formulario de ingreso.

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