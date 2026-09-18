¿Pagaste por tu visa americana? Esto puedes hacer si la reprograman y cuáles son las citas más afectadas

Si pagaste por tu visa americana, esto puedes hacer si la reprograman. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si pagaste por tu visa americana, esto puedes hacer si la reprograman. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se anunció la suspensión de las citas en embajadas y consulados de Estados Unidos en diversos países del mundo, por lo que si eres uno de los solicitantes de visa que ya pagó las tarifas, tendrás que esperar las nuevas actualizaciones. Se conoció actualmente que estas oficinas se encuentran reprogramando las entrevistas.

¿Qué ocurre si ya pagué mi cita para la visa y ahora debo reprogramarla?

En el caso de que ya pagaste la cita y el consulado te solicita reprogramarla, normalmente no pierdes el pago, pero deberás continuar con las instrucciones de la sede consular y revisar cuánto tiempo sigue vigente el comprobante.

El efecto más importante suele ser el retraso del trámite en algunas visas de inmigrante e incluso puede afectar la disponibilidad del cupo o de documentos que vencen, de acuerdo con lo publicado por Travel.State.Gov.

Andrés Echevarría, socio del estudio Vivanco & Vivanco, explicó al medio La Nación que aquellas personas que abonaron las tarifas de la visa de inmigrante por medio del Centro Nacional de Visas (NVC) no deben volver a pagar, toda vez que el trámite y el expediente continúan vigentes, por lo que recomendó monitorear el correo electrónico y la cuenta del Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC) para detectar cualquier cambio.

¿Cuáles son las visas afectadas?

Ten en cuenta que la respuesta dependerá de la razón por la que reprogramaron la cita. La información oficial distingue entre entrevista, procesamiento y emisión de la visa: en algunos casos la entrevista se puede mantener, pero la emisión quedará detenida.

Tipo de visa ¿Puede haber entrevista? B-1/B-2, turismo y negocios Sí, pero está sujeto a disponibilidad del consulado. F, M y J, estudiantes e intercambio Sí H, L, O, P, Q y R, trabajo temporal Sí Visas de inmigrante familiares o laborales. Sí, pero depende de la categoría y la disponibilidad mensual. K-1, prometido/a de ciudadano estadounidense. Puede ser reprogramada según el consulado. Visa de Diversidad, DV. Solo en algunos casos Visas de inmigrante de nacionales de países afectados por una pausa de emisión. Las solicitudes y entrevistas pueden continuar.

¿Qué ocurre si tu cita es de turista?

En el caso de una visa B-1/B-2, el escenario es sencillo pues deberás conservar el recibo, esperar o programar la nueva fecha mediante el portal oficial y no compres boletos no reembolsables hasta tener el pasaporte con la visa estampada. La pausa oficial acerca de determinadas visas de inmigrante no se aplicará a visas de turista.

Ten en cuenta que si el aviso que recibiste menciona una suspensión específica, "pausa de emisión", "procesamiento administrativo", "entrenamiento del personal" o una categoría concreta de visa, el alcance puede cambiar, debido a que el texto exacto del correo dependerá del país/consulado donde tienes la cita.