EE.UU. bloqueará la entrada y salida a estos latinoamericanos pese a que tengan visa americana: Esta es la razón

EE.UU. bloqueará la entrada y salida a estos latinoamericanos pese a que tengan visa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

EE.UU. bloqueará la entrada y salida a estos latinoamericanos pese a que tengan visa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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Todos saben que para realizar un viaje internacional deberán contar con un pasaporte vigente y además gestionar la visa correspondiente para ingresar a Estados Unidos, ya sea si tienes fines turísticos o de residencia; sin embargo, puede ocurrir que el pasaporte del viajero, pese a ser un documento válido, todavía pueda ser considerado inválido.

Cabe mencionar que esto puede tener diversas razones como daños en la cubierta o las hojas, además de la ausencia de páginas libres o sobre la normativa de los seis meses que se aplica en Estados Unidos. En este sentido, todos los mexicanos, colombianos y venezolanos que deseen viajar a la nación americana tendrán que asegurar el cumplimiento de los principales requisitos.

EE.UU. restringirá la entrada y salida de estos extranjeros

Para poder ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias correspondientes según su nacionalidad y el motivo de su viaje. Generalmente, en el caso del turismo, se requiere de:

Pasaporte vigente

Visa estadounidense válida, salvo que el país de origen esté incluido en el Programa de Exención de Visa, del cual no forman parte México, Colombia y Venezuela

Cumplir con los requisitos específicos de la visa solicitada

Justificar el propósito del viaje y que la estadía será temporal

Estos mexicanos pueden ingresar a EE.UU. sin una visa en el pasaporte

Si bien la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos, algunos poseen otras alternativas como la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como 'Visa láser'. Este documento emitido por el Departamento de Estado solo puede ser obtenido por los ciudadanos mexicanos que buscan viajar temporalmente al país, ya sea por negocios o turismo, sin necesidad de una visa o pasaporte.

Ten en cuenta que la BCC es aceptable como un documento independiente solo para viajar desde México a Estados Unidos por tierra, barco de placer o ferry. Si quieres viajar en avión, es necesario presentar un pasaporte válido.

Diferencias entre la Tarjeta de Cruce Fronterizo y la visa estadounidense

A diferencia de la visa, los titulares de la BCC solo pueden visitar las zonas fronterizas de los Estados Unidos cuando ingresen por tierra o mar hasta por 30 días. Las zonas fronterizas incluyen: