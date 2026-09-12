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Atención inmigrantes legales e indocumentados | Trump quiere eliminar el permiso de trabajo para cónyuges con visa H-4: ¿Cuándo entrará en vigor?

Donald Trump plantea una medida que afectaría a miles de familias inmigrantes al cambiar las condiciones laborales de cónyuges de trabajadores extranjeros.

Trump quiere eliminar el permiso de trabajo para cónyuges con visa H-4.
Trump quiere eliminar el permiso de trabajo para cónyuges con visa H-4. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Donald Trump está proponiendo una medida que afectará a miles de familias inmigrantes en Estados Unidos debido a que podría cambiar las condiciones laborales para miles de cónyuges de trabajadores extranjeros. La iniciativa busca eliminar una vía que actualmente permite a algunos dependientes con la visa H-4, la autorización para trabajar legalmente.

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Esta propuesta fue incluida en la agenda regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y tiene como finalidad retirar a ciertos cónyuges de trabajadores con visa H-1B de las categorías de personas elegibles para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

¿Qué es la visa H-4?

La visa H-4 es una categoría de dependiente destinada a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de personas que poseen una visa H-1B. Este último documento permite que los familiares residan legalmente en Estados Unidos, mientras el titular principal mantiene su estatus migratorio.

Sin embargo, poseer una visa H-4 no significa que inmediatamente la persona puede trabajar legalmente, pues para poder hacerlo, algunos cónyuges deben conseguir una autorización especial de empleo emitida por el USCIS.

¿Quiénes pueden conseguir actualmente el permiso de trabajo con la visa H-4?

De acuerdo con las reglas actuales del USCIS, solo algunos cónyuges H-4 pueden solicitar el permiso de trabajo a través del Formulario I-765. Entre los principales escenarios están los casos en los que el titular de la visa H-1B es beneficiario de una petición de inmigrante aprobada por el documento I-140.

Asimismo, también pueden tramitarlo las personas cuando el trabajador H-1B obtuvo una extensión de estatus bajo disposiciones de la ley conocida como American Competitiveness in the Twenty-first Century Act (AC21) debido a retrasos en su proceso para obtener la residencia permanente.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

La propuesta aún no es una regla definitiva y no existe una fecha oficial de implementación, pues antes de que pueda convertirse en una medida efectiva, el DHS tendrá que publicar formalmente la propuesta, abrir un periodo para recibir comentarios públicos y luego emitir una regla definitiva.

No obstante, en caso de que se concrete, cambiaría la política vigente desde el 2015 que permitió a miles de esposos y esposas de trabajadores especializados incorporarse legalmente al mercado laboral estadounidense.

Por último, al no haber cambios inmediatos, las autorizaciones de empleo H-4 que están vigentes siguen siendo válidas y el gobierno federal aún debe completar el proceso formal de elaboración de la norma antes de que pueda aplicarse.

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