CONFIRMADO | Estas ciudades de EE.UU. permitirán la estadía legal sin visa americana a estos extranjeros: Solo deben presentar este documento

Estas ciudades de EE.UU. permitirán la estadía legal sin visa americana a estos extranjeros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Estas ciudades de EE.UU. permitirán la estadía legal sin visa americana a estos extranjeros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Uno de los requisitos principales para quienes desean visitar e ingresar a Estados Unidos es contar con una visa americana; sin embargo, los ciudadanos de más de 40 países disponen de una alternativa para poder ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días y se trata de la autorización del Visa Waiver Program (VWP).

Como Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago son ciudades más elegidas por los extranjeros, algunos pueden tramitar el VWP en septiembre, que es más rápido de conseguir en comparación con la visa americana.

¿Quiénes pueden visitar estas ciudades de EE.UU. sin tramitar una visa americana?

Mediante el Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días con fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para ello, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. En el caso de que se apruebe, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

¿Cuáles son los países que cuentan con la autorización del VWP?

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Requisitos para conseguir la autorización del VWP

El permiso se debe tramitar mediante el Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos de los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Por último, si quieres seguir todos los pasos y conocer los documentos para realizar el trámite, puedes consultarlos ingresando a este enlace.