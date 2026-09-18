Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO, serie del grupo Mundial I de la Copa Davis
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Latinos en USA

Atención viajeros | Los extranjeros de dos países hispanos podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa este 2026

Gracias a la Visa Waiver Program de Estados Unidos, estos pasaportes podrán ingresar al país sin visa por hasta 90 días si cumplen con los requisitos.

Los extranjeros que podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa.
Los extranjeros que podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
google iconLa República en Google

Existen dos países de habla hispana incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP) o Visa Waiver de Estados Unidos) que son España y Chile. Gracias a ello, sus ciudadanos pueden permanecer legalmente hasta por 90 días sin solicitar el permiso de entrada, pero deberán cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Puedes ver

Alerta máxima en Walmart | Ordenan retirar inmediatamente estos 7 productos: Pueden estar en tu congelador, garaje y armarios

lr.pe

¿Qué es el Programa de Exención de Visa de EE.UU.?

Según la web oficial del Departamento de Estado (DOS), el programa permite que los ciudadanos o nacionales de los países participantes viajen al país por motivos de turismo o negocios.

Ten en cuenta que el régimen está pensado solamente para estadías cortas, por lo que no funciona como una autorización general para residir o desarrollar cualquier actividad en territorio estadounidense, por lo que los viajeros tendrán que ajustarse al propósito declarado y a las condiciones de su ingreso.

¿Quiénes pueden quedar excluidos de la exención de la visa americana?

Si perteneces a un país incluido en el VWP no significa que todas las personas puedan utilizarlo en cualquier circunstancia. La web oficial del Departamento de Estado (DOS) indica una serie de restricciones para determinados viajeros que hayan estado en países considerados bajo disposiciones especiales de seguridad.

Entre ellos figuran Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Esto quiere decir que los ciudadanos de países del VWP que hayan viajado o permanecido en alguno de esos territorios desde el 1 de marzo del 2011 pueden dejar de ser elegibles para utilizar el programa; no obstante, existen excepciones limitadas para determinados viajes diplomáticos o militares.

Asimismo, también existe una restricción específica para quienes hayan viajado o permanecido en Cuba desde el 12 de enero del 2021, con excepciones similares. También algunas personas pierden la posibilidad de utilizar el VWP si tienen doble nacionalidad con algunas de las naciones del listado.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la semifinal de la Brasil Cup 2026

BCRP reduce crecimiento de Perú a 3,2% en 2026 por mayor golpe de El Niño

Donald Trump veta de la Casa Blanca a medios CNN, MSNOW y Politico por supuesta "cobertura de noticias falsas"

Latinos en USA

Alerta máxima en Walmart | Ordenan retirar inmediatamente estos 7 productos: Pueden estar en tu congelador, garaje y armarios

Excelentes noticias para inmigrantes | Nueva York está buscando paleadores para la temporada de invierno: Pueden ganar más de $40 la hora

Atención inmigrantes | Este es el cambio que el USCIS aplicará desde HOY para quienes tramiten su Green Card

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Junta Nacional de Justicia destituye al juez Richard Concepción Carhuancho

Desaprueban gestión de Keiko Fujimori: 49% de ciudadanos la rechazan a casi dos meses de Gobierno

Perú se abstiene en votación para que Palestina participe de la Asamblea General de Naciones