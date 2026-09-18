Atención viajeros | Los extranjeros de dos países hispanos podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa este 2026

Los extranjeros que podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Los extranjeros que podrán ingresar a EE.UU. sin tramitar una visa. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Existen dos países de habla hispana incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP) o Visa Waiver de Estados Unidos) que son España y Chile. Gracias a ello, sus ciudadanos pueden permanecer legalmente hasta por 90 días sin solicitar el permiso de entrada, pero deberán cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa de EE.UU.?

Según la web oficial del Departamento de Estado (DOS), el programa permite que los ciudadanos o nacionales de los países participantes viajen al país por motivos de turismo o negocios.

Ten en cuenta que el régimen está pensado solamente para estadías cortas, por lo que no funciona como una autorización general para residir o desarrollar cualquier actividad en territorio estadounidense, por lo que los viajeros tendrán que ajustarse al propósito declarado y a las condiciones de su ingreso.

¿Quiénes pueden quedar excluidos de la exención de la visa americana?

Si perteneces a un país incluido en el VWP no significa que todas las personas puedan utilizarlo en cualquier circunstancia. La web oficial del Departamento de Estado (DOS) indica una serie de restricciones para determinados viajeros que hayan estado en países considerados bajo disposiciones especiales de seguridad.

Entre ellos figuran Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Esto quiere decir que los ciudadanos de países del VWP que hayan viajado o permanecido en alguno de esos territorios desde el 1 de marzo del 2011 pueden dejar de ser elegibles para utilizar el programa; no obstante, existen excepciones limitadas para determinados viajes diplomáticos o militares.

Asimismo, también existe una restricción específica para quienes hayan viajado o permanecido en Cuba desde el 12 de enero del 2021, con excepciones similares. También algunas personas pierden la posibilidad de utilizar el VWP si tienen doble nacionalidad con algunas de las naciones del listado.