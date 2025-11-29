Hugo Rodríguez es un joven peruano que culminó sus estudios como técnico en gastronomía y arte culinario en 2007 en el Instituto Le Cordon Bleu. Luego, inició su camino con diversas prácticas como cocinero, guiado por el deseo viajar y conocer otros países y sus respectivas gastronomías. Años más tarde, se le presentó su primera gran oportunidad: representar al Perú en la Expo Shanghái 2010, evento que reunió a delegaciones de todo el mundo y en el que se mostró lo mejor de cada cultura. La propuesta inicial era permanecer en China solo seis meses; sin embargo, cada participante podía decidir si continuar o no en el país asiático. En ese contexto, su vida dio un giro definitivo. “Vine por seis meses a China y ya llevo 15 años”, recordó.

Desde entonces, el chef ha creado restaurantes basados en propuestas latinas para distintos públicos y ha enfrentado los retos de trabajar en una ciudad enorme, moderna y con una identidad gastronómica muy marcada. Su experiencia lo llevó a construir un camino propio hasta consolidar su restaurante llamado Selva, su concepto más reciente y el que recibió la certificación de auténtica cocina peruana.

Restaurante 'Selva' recibió la certificación de auténtica cocina peruana en China

El caso de Hugo representa el de muchos peruanos en el extranjero que buscan abrirse camino y destacar internacionalmente, teniendo como principal herramienta la gastronomía nacional. Para ellos, la comida peruana no solo es un medio para alcanzar sus metas, sino también un símbolo de identidad con el que aspiran a dejar en alto el nombre del país.

Tras recibir el certificado de auténtica cocina peruana, el chef afirmó: “Creo que apoyar a quienes están en el Perú es tan importante como respaldar a quienes están fuera, representando al país y llevando con orgullo la camiseta del Perú. Nuestra gastronomía es una de las más reconocidas en el mundo, y quienes la difunden en otros países merecen también reconocimiento. Eso es muy importante para nosotros”.

El arroz con mariscos como plato bandera en Shanghái

Hugo Rodríguez comentó que el primer paso hacia la creación de su restaurante fue conocer un poco más sobre las preferencias del público chino. “Para ellos, la comida extranjera está muy vinculada con los mariscos y las carnes”, precisó. Además, tuvo claro desde el inicio que, para la cultura china, los mariscos son considerados un plato de alto nivel y que toda comida mejora si se acompaña con arroz. Con ello en mente, decidió incluir en su carta un plato bandera del Perú: el arroz con mariscos, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos del restaurante. El chef también destaca entre sus propuestas un mix de sudado tipo parihuela, el clásico lomo saltado y carnes a la parrilla en salsa anticuchera, acompañadas de su chimichurri. “Tenemos mucha relación con su cultura, más de lo que nosotros imaginamos”, detalló.

Sin embargo, Rodríguez identificó diferencias marcadas entre el público peruano y chino. “Ellos comen muy poco azúcar y poca sal, para ellos nuestra comida puede resultar muy fuerte”, aseguró. Por esa razón redujo los niveles de azúcar en los postres como el flan o las tres leches y ajustó la sal en varios platos. Además, aseguró que hacer ceviche en China no es viable porque no les gusta mucho "el cítrico no les va muy bien tampoco".

Un chef con tres negocios y una presencia creciente

Rodríguez no trabaja únicamente en Selva. Su día a día transcurre dentro de un grupo gastronómico que opera varios conceptos y, además, mantiene proyectos propios. “Yo llevo tres restaurantes en este momento”, explicó. Dentro del grupo participan locales como Burban, especializado en carnes ahumadas, y Little Habana, un bar de whisky y habanos. Sumado a eso, impulsó un restaurante mexicano en sociedad con una chef de ese país. “Es un proyecto aparte de mi trabajo full time”, señaló.

Su rol dentro del grupo incluye la creación de conceptos y el desarrollo de recetas, además de la formación directa de los chefs locales. “Me quedo al lado de ellos cocinando hasta que agarran el sabor exacto”, expresó. Después de enseñarles cada plato, los deja avanzar solos para que obtengan autonomía. “Tengo que dejarlos crecer, no puedo llevarlos de la mano siempre”, agregó.