El peruano Edinho Hayashida, socio de Doomo Saltado, celebró con orgullo el premio Certified Angus Beef International Restaurant of the Year. Durante una entrevista con La República, destacó que este galardón no solo consagra el trabajo de su equipo, sino también reafirma la capacidad de la cocina peruana para destacar en mercados tan exigentes como el estadounidense. “Es una gran felicidad haber obtenido este premio. Veníamos liderando el ranking de Certified Angus Beef durante tres años consecutivos y este reconocimiento demuestra que estamos haciendo las cosas bien, tanto en la comida como en nuestro propósito social”, señaló.

El empresario contó que el jurado quedó sorprendido con la fusión de la carne Angus (una de las más exclusivas del mundo) y un plato tradicional peruano como el lomo saltado, combinando técnicas asiáticas y criollas. “Fue un orgullo enorme representar al Perú y ver cómo un plato tan nuestro alcanzó reconocimiento internacional. Fuimos el único restaurante peruano nominado entre más de mil asistentes de distintas partes del mundo, lo que demuestra que la gastronomía peruana puede brillar en cualquier escenario”, expresó.

De la receta familiar al éxito internacional: los inicios de Edinho Hayashida

El restaurante Doomo Saltado, fundado en 2011 por la familia Hayashida, nació del deseo de revalorar uno de los platos más representativos del Perú. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, y bajo el liderazgo de Edinho Hayashida desde 2017, la marca apostó por innovar en la preparación del lomo saltado sin alejarse de su esencia criolla.

Con el paso del tiempo, la familia Hayashida decidió transformar esa receta casera en una propuesta gastronómica profesional. Así nació Doomo Saltado, un espacio dedicado a rendir homenaje al sabor peruano con un enfoque moderno y técnicas de precisión. Su constancia, disciplina y el deseo de elevar la comida nacional al nivel de las grandes cocinas del mundo fueron los pilares que lo llevaron a abrir su primer local y, años después, a obtener un reconocimiento internacional que reafirma su trayectoria.

Doomo Saltado obtuvo el galardón Certified Angus Beef International Restaurant of the Year. Foto: MM & ASOCIADOS

Doomo Saltado: las nuevas propuestas y planes de expansión

Hoy, Doomo Saltado atraviesa una etapa de expansión y renovación. La marca trabaja en una nueva carta de verano, que incluirá platos con productos marinos y una línea de parrillas con carne Certified Angus Beef, considerada una de las mejores del mundo. Además, Hayashida planea abrir un nuevo local durante el primer semestre del próximo año, manteniendo su crecimiento orgánico basado en la recomendación de los clientes. “Lo más importante es que cada vez que el cliente vuelva, encuentre un Doomo Saltado mejor que el de ayer”, afirmó Edinho Hayashida.