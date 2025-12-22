El puré de manzana es considerado uno de los platos más tradicionales en fechas navideñas. | Foto: composición LR/Foodit

El puré de manzana se ha convertido en una de las recetas más populares durante la temporada navideña, no solo por su delicioso sabor, sino también por su versatilidad como acompañamiento ideal para platos principales como cerdo, pavo o pollo. Esta guarnición, que combina tradición y nutrición, se ha ganado un lugar especial en las mesas festivas.

Asimismo, el puré de manzana ofrece un notable valor nutricional gracias a las propiedades de la manzana. Esta fruta es reconocida por su riqueza en fibra, minerales y vitaminas, lo que la convierte en una opción saludable para quienes desean mantener una alimentación equilibrada durante las celebraciones de Navidad.

El puré de manzana es un postre con mucho valor nutricional, especialmente para las personas que cuidan su alimentación. Foto: Vegetarianismo.net

¿Cómo hacer puré de manzana?

Para elaborar el puré de manzana, es necesario cocer las manzanas en un recipiente con agua previamente infusionada con canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Esta técnica intensifica el sabor natural de la fruta y añade un matiz aromático distintivo que lo convierte en un postre navideño único.

A continuación, estos son los ingredientes e instrucciones que se deben tener en cuenta para preparar el puré de manzana:

Ingredientes

1 kilo de manzanas Israel, peladas y cortadas en trozos

½ litro de agua

Jugo de ½ limón

½ taza de azúcar blanca

Cáscara de ½ naranja

5 a 7 clavos de olor

2 ramas de canela

Instrucciones

Hervir el agua con los clavos de olor, las ramas de canela y la cáscara de naranja.

Cuando el agua esté en ebullición, retirar la canela, el clavo y la cáscara de naranja.

Agregar las manzanas, el jugo de limón y el azúcar. Mezclar y cocinar a fuego bajo de 20 a 30 minutos, o hasta que las manzanas estén suaves.

Fuera del fuego, aplastar las manzanas y tamízalas con ayuda de un colador para que el puré no tenga grumos.

Regresar el puré a la olla y dar un último hervor.

Rectificar la sazón. Servir.

¿Qué beneficios tiene el puré de manzana?

Las manzanas son excelentes para la digestión, aportando una buena cantidad de fibra insoluble que favorece el tránsito intestinal.

Mejoran la digestión y el sistema intestinal, además de tener un efecto saciante, lo que las convierte en una fruta ideal para quienes buscan adelgazar.

Ayudan a reducir los niveles altos de colesterol y azúcar en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las manzanas, en todas sus preparaciones, poseen propiedades antiinflamatorias, hidratantes y son muy diuréticas.

¿Cuánto dura el puré de manzana en la refrigeradora?

Una vez preparado, el puré de manzana debe guardarse en un recipiente hermético y mantenerse refrigerado. Al estar hecho con ingredientes frescos y naturales, puede conservarse entre cinco y siete días sin perder el sabor ni sus propiedades.