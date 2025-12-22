HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Gastronomía

Así puedes preparar el puré de manzana perfecto para Navidad: receta casera fácil, económica y con mucho sabor

El puré de manzana se ha convertido en un postre infaltable en las mesas navideñas, gracias a su versatilidad como guarnición ideal para platos principales como cerdo, pavo o pollo.

El puré de manzana es considerado uno de los platos más tradicionales en fechas navideñas.
El puré de manzana es considerado uno de los platos más tradicionales en fechas navideñas. | Foto: composición LR/Foodit

El puré de manzana se ha convertido en una de las recetas más populares durante la temporada navideña, no solo por su delicioso sabor, sino también por su versatilidad como acompañamiento ideal para platos principales como cerdo, pavo o pollo. Esta guarnición, que combina tradición y nutrición, se ha ganado un lugar especial en las mesas festivas.

Asimismo, el puré de manzana ofrece un notable valor nutricional gracias a las propiedades de la manzana. Esta fruta es reconocida por su riqueza en fibra, minerales y vitaminas, lo que la convierte en una opción saludable para quienes desean mantener una alimentación equilibrada durante las celebraciones de Navidad.

El puré de manzana es un postre con mucho valor nutricional, especialmente para las personas que cuidan su alimentación. Foto: Vegetarianismo.net

El puré de manzana es un postre con mucho valor nutricional, especialmente para las personas que cuidan su alimentación. Foto: Vegetarianismo.net

PUEDES VER: Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

lr.pe

¿Cómo hacer puré de manzana?

Para elaborar el puré de manzana, es necesario cocer las manzanas en un recipiente con agua previamente infusionada con canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Esta técnica intensifica el sabor natural de la fruta y añade un matiz aromático distintivo que lo convierte en un postre navideño único.

A continuación, estos son los ingredientes e instrucciones que se deben tener en cuenta para preparar el puré de manzana:

PUEDES VER: ¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para tu cena navideña del 2025?

lr.pe

Ingredientes

  • 1 kilo de manzanas Israel, peladas y cortadas en trozos
  • ½ litro de agua
  • Jugo de ½ limón
  • ½ taza de azúcar blanca
  • Cáscara de ½ naranja
  • 5 a 7 clavos de olor
  • 2 ramas de canela

Instrucciones

  • Hervir el agua con los clavos de olor, las ramas de canela y la cáscara de naranja.
  • Cuando el agua esté en ebullición, retirar la canela, el clavo y la cáscara de naranja.
  • Agregar las manzanas, el jugo de limón y el azúcar. Mezclar y cocinar a fuego bajo de 20 a 30 minutos, o hasta que las manzanas estén suaves.
  • Fuera del fuego, aplastar las manzanas y tamízalas con ayuda de un colador para que el puré no tenga grumos.
  • Regresar el puré a la olla y dar un último hervor.
  • Rectificar la sazón. Servir.

¿Qué beneficios tiene el puré de manzana?

  • Las manzanas son excelentes para la digestión, aportando una buena cantidad de fibra insoluble que favorece el tránsito intestinal.
  • Mejoran la digestión y el sistema intestinal, además de tener un efecto saciante, lo que las convierte en una fruta ideal para quienes buscan adelgazar.
  • Ayudan a reducir los niveles altos de colesterol y azúcar en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Las manzanas, en todas sus preparaciones, poseen propiedades antiinflamatorias, hidratantes y son muy diuréticas.

¿Cuánto dura el puré de manzana en la refrigeradora?

Una vez preparado, el puré de manzana debe guardarse en un recipiente hermético y mantenerse refrigerado. Al estar hecho con ingredientes frescos y naturales, puede conservarse entre cinco y siete días sin perder el sabor ni sus propiedades.

Notas relacionadas
¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

LEER MÁS
Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

LEER MÁS
¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para tu cena navideña del 2025?

¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para tu cena navideña del 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Recetas navideñas imperdibles: 5 platillos tradicionales y fáciles para sorprender a tu familia en la noche buena

Recetas navideñas imperdibles: 5 platillos tradicionales y fáciles para sorprender a tu familia en la noche buena

LEER MÁS
Las 5 recetas de Navidad que no deben faltar en tu mesa hoy: ¿qué ingredientes necesitas?

Las 5 recetas de Navidad que no deben faltar en tu mesa hoy: ¿qué ingredientes necesitas?

LEER MÁS
Taste Atlas 2025 destaca a Perú como la tercera mejor gastronomía del planeta por encima de potencias culinarias

Taste Atlas 2025 destaca a Perú como la tercera mejor gastronomía del planeta por encima de potencias culinarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Entradas para Christian Meier en Perú 2026: precios, fecha y venta de entradas en Ticketmaster para 'Así es el tour'

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gastronomía

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

Recetas navideñas imperdibles: 5 platillos tradicionales y fáciles para sorprender a tu familia en la noche buena

Las 5 recetas de Navidad que no deben faltar en tu mesa hoy: ¿qué ingredientes necesitas?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

Elecciones 2026: 9 partidos inscribieron sus planchas presidenciales, plazo vence el 23 de diciembre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025