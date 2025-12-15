HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gastronomía

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

Con la llegada de la Navidad, aumenta la búsqueda del panetón ideal, el infaltable de las celebraciones de fin de año.

Panetón, el dulce tradicional de la Navidad.
Panetón, el dulce tradicional de la Navidad. | Foto: composición LR/Vicente Visla/YouTube

El panetón más caro del Perú para esta Navidad tiene un precio de S/874 y es uno de los productos más comentados de la temporada. Su costo, que supera ampliamente el promedio del mercado, refleja una creciente tendencia hacia artículos exclusivos y de edición limitada, dirigidos a un público que busca experiencias gourmet y únicas para las celebraciones de fin de año.

Acerca de este cambio en el mercado, el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, comentó que el comportamiento del consumo evolucionó en los últimos años. "Se están enviando más panetones de la costa a la sierra y la selva por el aumento del consumo en dichas zonas, lo cual antes no era mucho, pero eso está variando", afirmó. Este crecimiento muestra una presencia más sólida del producto en las zonas altoandinas y amazónicas, donde la demanda es cada vez más constante.

PUEDES VER: Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

lr.pe

¿Cuál es el panetón más caro del Perú?

En la actualidad, el panetón más caro del Perú es el Panettone Tradizionale Maximus, de 5 kilos, a S/874 en el negocio de alimentos The Cheese Corner, que cuenta con sedes en Miraflores y La Molina. Es envuelto a mano, tiene naranja fresca confitada y pasas, además es aromatizado con 'vino Marsala DOP' y 'Terre Siciliane Zibibbo licoroso IGP'.

Presentación del <strong>Panettone Tradizionale Maximus</strong> de 10 kilos está valorizada en S/1.539. Foto: The Cheese Corner

Presentación del Panettone Tradizionale Maximus de 10 kilos está valorizada en S/1.539. Foto: The Cheese Corner

Otro panetón caro es el Pnettone Alle Noccieole di Sicilia que se comercializa a S/437. Contiene crema de avellanas y llega con un cuchillo de regalo en una presentación de caja de lata en colaboración de la panadería Fiasconaro y Dolce & Gabbana.

Panetón valorizado en S/437. Foto: Vicente Visla/YouTube

Panetón valorizado en S/437. Foto: Vicente Visla/YouTube

PUEDES VER: Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

lr.pe

De otro lado, el panetón más caro de los supermercados es el Panettone de Almendra Glaseado Rustichella d’Abruzzo que se vende a S/222 en Wong.

¿Cuál es el origen del panetón?

El panetón tiene sus raíces en Italia, más precisamente en Milán, donde se originó durante la Edad Media como un pan dulce que se preparaba para ocasiones especiales. Con el tiempo, la receta fue evolucionando, añadiendo frutas confitadas y pasas, hasta convertirse en un emblema de la Navidad italiana.

Gracias a la migración europea, especialmente hacia América Latina, el panetón se popularizó y se adaptó en varios países, como Perú, donde es en un elemento indispensable en las celebraciones de fin de año.

Notas relacionadas
Joven replica en casa árbol navideño 'estilo Chiclayo' con escobas y papel higiénico, y redes estallan: "Invirtió S/20.000"

Joven replica en casa árbol navideño 'estilo Chiclayo' con escobas y papel higiénico, y redes estallan: "Invirtió S/20.000"

LEER MÁS
Hoy, 15 de diciembre, vence el plazo para pagar la gratificación 2025: descubre cuánto te corresponde y cómo calcular tu monto

Hoy, 15 de diciembre, vence el plazo para pagar la gratificación 2025: descubre cuánto te corresponde y cómo calcular tu monto

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se fundó en 1923 y hoy es uno de los chifas más emblemáticos de Lima: la historia de Unión

Se fundó en 1923 y hoy es uno de los chifas más emblemáticos de Lima: la historia de Unión

LEER MÁS
Conoce cuál es el chef peruano más reconocido a nivel internacional, según la IA: conquistó paladares en Europa y Asia

Conoce cuál es el chef peruano más reconocido a nivel internacional, según la IA: conquistó paladares en Europa y Asia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Gastronomía

Taste Atlas 2025 destaca a Perú como la tercera mejor gastronomía del planeta por encima de potencias culinarias

¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Este restaurante colombiano se coronó como el mejor de Latinoamérica

Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025