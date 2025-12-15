¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

El panetón más caro del Perú para esta Navidad tiene un precio de S/874 y es uno de los productos más comentados de la temporada. Su costo, que supera ampliamente el promedio del mercado, refleja una creciente tendencia hacia artículos exclusivos y de edición limitada, dirigidos a un público que busca experiencias gourmet y únicas para las celebraciones de fin de año.

Acerca de este cambio en el mercado, el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, comentó que el comportamiento del consumo evolucionó en los últimos años. "Se están enviando más panetones de la costa a la sierra y la selva por el aumento del consumo en dichas zonas, lo cual antes no era mucho, pero eso está variando", afirmó. Este crecimiento muestra una presencia más sólida del producto en las zonas altoandinas y amazónicas, donde la demanda es cada vez más constante.

¿Cuál es el panetón más caro del Perú?

En la actualidad, el panetón más caro del Perú es el Panettone Tradizionale Maximus, de 5 kilos, a S/874 en el negocio de alimentos The Cheese Corner, que cuenta con sedes en Miraflores y La Molina. Es envuelto a mano, tiene naranja fresca confitada y pasas, además es aromatizado con 'vino Marsala DOP' y 'Terre Siciliane Zibibbo licoroso IGP'.

Presentación del Panettone Tradizionale Maximus de 10 kilos está valorizada en S/1.539. Foto: The Cheese Corner

Otro panetón caro es el Pnettone Alle Noccieole di Sicilia que se comercializa a S/437. Contiene crema de avellanas y llega con un cuchillo de regalo en una presentación de caja de lata en colaboración de la panadería Fiasconaro y Dolce & Gabbana.

Panetón valorizado en S/437. Foto: Vicente Visla/YouTube

De otro lado, el panetón más caro de los supermercados es el Panettone de Almendra Glaseado Rustichella d’Abruzzo que se vende a S/222 en Wong.

¿Cuál es el origen del panetón?

El panetón tiene sus raíces en Italia, más precisamente en Milán, donde se originó durante la Edad Media como un pan dulce que se preparaba para ocasiones especiales. Con el tiempo, la receta fue evolucionando, añadiendo frutas confitadas y pasas, hasta convertirse en un emblema de la Navidad italiana.

Gracias a la migración europea, especialmente hacia América Latina, el panetón se popularizó y se adaptó en varios países, como Perú, donde es en un elemento indispensable en las celebraciones de fin de año.