Gastronomía

Joven dominicana arrasa en Chile y es elegida 'la mejor cocinera': su premio es viajar a Perú para trabajar en el restaurante top del mundo

Estudiante obtuvo una pasantía en Maido, reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo, donde aprenderá de Mitsuharu Tsumura.

De estudiante a mejor cocinera joven de Chile.
De estudiante a mejor cocinera joven de Chile. | Foto: composición LR/ Maido

La joven dominicana Yomaraily Valdéz, de solo 17 años, resultó ganadora como 'la mejor cocinera joven de Chile' en el concurso 'Desafío Ñam' que tuvo más de 450 postulantes. Su triunfo está generando varias reacciones tras revelarse que su premio será realizar una pasantía en Maido, el prestigioso restaurante nikkei que ocupa el primer lugar en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

¿Quién es la joven dominicana que fue elegida como la 'mejor cocinera' en Chile?

Yomaraily Valdéz es estudiante del Liceo Técnico Profesional Obispo Rafael Lira de Quilpué y originaria de República Dominicana. La joven se consolidó como la ganadora del certamen que reunió a más de 450 jóvenes de 32 instituciones técnicas profesionales. Su triunfo le abrió la puerta a un mes de aprendizaje en Maido, liderado por Mitsuharu Tsumura, considerado uno de los mayores referentes mundiales de la cocina nikkei.

La competencia final, organizada por la Fundación Gastronomía Social y auspiciada por Zurich Chile, convocó a diez estudiantes de distintas regiones, quienes tuvieron que presentar un plato que demostrara técnica, creatividad e identidad culinaria. Yomaraily cautivó al jurado con su creación 'Mamey', una propuesta inspirada en sabores caribeños que combinaba coco, merluza austral, vegetales frescos y casabe de yuca, preparación típica del Caribe.

Chefs de renombre como Kurt Schmidt, Carlos Labrín, Sebastián Jara y Camila Moreno destacaron su ejecución y originalidad. La pasantía en 'Maido' representa una oportunidad excepcional para la joven cocinera, quien expresó estar preparada para ampliar sus conocimientos y aprender nuevas técnicas. El resto de participantes semifinalistas recibieron becas y cursos de capacitación.

¿Quién es el dueño de 'Maido'?

Mitsuharu 'Micha' Tsumura, dueño de 'Maido', estudió Artes Culinarias y Administración de Alimentos y Bebidas en la Johnson & Wales University, en Estados Unidos. Al concluir su formación académica, viajó a Osaka, Japón, donde reforzó sus conocimientos en cocina japonesa y trabajó en restaurantes como Seto Sushi, dedicado al sushi, e Imo to Daikon, especializado en la gastronomía izakaya, conocida por sus tapas tradicionales.

Cuando volvió al Perú, Tsumura ingresó al Hotel Sheraton, donde desempeñó varios puestos, entre ellos jefe de partida, sous chef y gerente de Alimentos y Bebidas. Su pasión por la gastronomía peruana, unida a las técnicas e ingredientes japoneses que había perfeccionado, lo llevó a crear 'Maido' en 2009.

