Gastronomía

Recetas navideñas imperdibles: 5 platillos tradicionales y fáciles para sorprender a tu familia en la noche buena

Se acerca la Navidad y, con ella, la oportunidad de compartir recetas fáciles y deliciosas. Te presentamos cinco alternativas ideales para disfrutar en familia durante la cena navideña.

Las recetas navideñas más buscadas en Perú combinan tradición, facilidad y mucho sabor
Las recetas navideñas más buscadas en Perú combinan tradición, facilidad y mucho sabor | Foto: Freepik

Faltan pocos días para la Navidad y muchas personas ya piensan en qué servir durante la cena. Si buscas sorprender sin complicarte en la cocina, estas cinco recetas fáciles y sabrosas pueden ser tu mejor opción. Son propuestas variadas que incluyen desde guarniciones hasta platos principales, pensadas para disfrutar en familia y crear un ambiente cálido alrededor de la mesa.

Sabemos que organizar la cena navideña puede generar estrés, sobre todo cuando el tiempo es corto o no se tiene mucha práctica culinaria. Por eso, este menú destaca por su sencillez sin dejar de lado el sabor. Con estas ideas, podrás preparar una cena especial que encantará a tus invitadas e invitados. ¡Anímate a cocinar y celebra con un banquete inolvidable!

PUEDES VER: ¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

lr.pe

Sabor peruano y tradición: lo mejor para tu cena de Navidad

1. Guarniciones navideñas

El reconocido chef Giacomo Bocchio compartió en su canal de YouTube alternativas deliciosas para acompañar tu cena. Una opción es el puré de manzana, que se elabora cocinando las frutas con un toque de vino blanco, azúcar, canela y mantequilla. Este puré puede ser aplastado o licuado, según tu preferencia.

Además, puedes preparar una ensalada de uvas y queso azul. Para ello, necesitarás uvas, huevo, papa y queso azul. Limpia las uvas, cocina las papas y los huevos, y mezcla todo con mayonesa, pimiento y perejil. Esta ensalada es un complemento fresco y sabroso para tu cena.

2. Arroz árabe

El arroz árabe es otra opción que no puede faltar en tu mesa. Para prepararlo, necesitarás fideos cabello de ángel, pasas, ajo, mantequilla y gaseosa oscura. Comienza dorando los fideos en una olla, luego añade el arroz, las pasas y la gaseosa. Cocina a fuego lento y disfruta de un plato lleno de sabor.

3. Cena navideña según KWA

El chef ecuatoriano KWA ofrece una ensalada cocida que es fácil de hacer. Mezcla manzanas picadas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Prepara un aliño con mayonesa, yogur, sal y pimienta, y añade jamón, alverjas, zanahoria y papas. Esta ensalada es ideal para complementar tu cena navideña.

4. Ensalada de fideos

Una opción popular entre los más pequeños es la ensalada de fideos. Para prepararla, primero se deben cocinar los fideos tornillo de colores al dente. Luego, se incorporan cubos de jamón y queso, junto con zanahorias y arvejas previamente cocidas. El aderezo se elabora mezclando mostaza, jugo de limón, pimienta y sal al gusto; Finalmente, se añade yogur natural. El resultado es una deliciosa ensalada ideal para compartir en familia.

5. Cena navideña económica

Si buscas una opción económica, la youtuber Adriana Bolo Arce propone un pollo enrollado fresco que rinde para diez porciones. Acompáñalo con un arroz navideño que incluya zanahoria, arvejitas y jamón. Para la ensalada, mezcla choclo, papa, zanahoria y jamón, y acompáñala con mayonesa. ¡Una cena deliciosa sin gastar mucho!

PUEDES VER: Huamanga vivió una noche mágica con el encendido de luces navideñas en la Plaza Mayor

lr.pe

¿Por qué el pavo es típico en Navidad? Aquí te lo contamos

La tradición de consumir pavo en Navidad se remonta a la época precolombina, donde los aztecas ya lo incluían en sus celebraciones. Con la llegada de los colonizadores, esta costumbre se popularizó y se consolidó como parte de la festividad navideña. Su gran tamaño y facilidad de crianza lo convirtieron en la opción ideal para alimentar a toda la familia en esta celebración.

