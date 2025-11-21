Adriana Seijas llego a Estados Unidos con solo 18 años y se convirtió en una creadora de contenido de gastronomía peruana. | Foto: composición LR/ Instagram

Adriana Seijas es una joven peruana que migró a Estados Unidos con solo 18 años que con perseverancia encontró el éxito lejos del Perú. A pesar de enfrentar la soledad, la falta de hogar y las dificultades económicas iniciales en el extranjero, Seijas ha logrado convertirse en una exitosa creadora de contenido, utilizando las redes sociales como plataforma para mostrar con orgullo lo mejor de la gastronomía peruana y su propia experiencia migratoria.

Adriana llegó a Estados Unidos, específicamente a New Jersey, en plena pandemia de COVID-19 con el firme propósito de prosperar. "Es bastante duro migrar", confesó en una entrevista para Latino Actual, rememorando sus primeros tres años, que fueron un camino cuesta arriba. Desde vivir en la sala de un sótano hasta estar al borde de regresar a Perú tras un desalojo, la joven enfrentó la cruda realidad del migrante sin experiencia previa.

El inicio en las redes sociales y el éxito en Estados Unidos

Fue en su hogar, junto a su ahora esposo, que Adriana redescubrió su pasión por grabar su vida diaria. Decidió compartir su experiencia como inmigrante, "lo bueno y lo feo", creando un puente de identificación con la comunidad hispana que se sintió reflejada en sus vivencias con trabajos y alquileres.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando decidió incorporar su identidad peruana y su amor por la comida en sus videos. "A mí siempre me ha gustado salir a comer, a conocer nuevos lugares, así que decidí también incorporarlo en mis videos y eso fue donde todo explotó", reveló Seijas. Su contenido gastronómico, que difunde los atributos culinarios de Perú, resonó profundamente, especialmente con la comunidad peruana en el extranjero, ansiosa por conocer nuevos lugares que sirvan el sabor de su tierra.

De tiktoker a Empresaria de Marketing

El éxito en redes sociales le dio un nuevo impulso a Adriana, quien decidió llevar su influencia un paso más allá. Junto a su socio peruano, Diego Meiss, cofundó una empresa de marketing digital y producción con un catálogo de influencers en New Jersey y New York.

"Ofrecemos servicios a restaurantes, negocios, tiendas", comentó Seijas, aplicando su conocimiento del ecosistema digital para conectar comercios latinos con audiencias clave.

Tras cinco años en EE. UU., Adriana Seijas no solo ha superado las adversidades de la migración, sino que se ha consolidado como un referente digital. Su consejo para otros peruanos que desean emprender o crecer en el extranjero es claro: "Estados Unidos es un país de oportunidades y uno tiene que saber tomarlas y tomarlas rápido". Su historia es un claro ejemplo de cómo la pasión, la identidad cultural y la perseverancia pueden transformar un inicio difícil en una carrera brillante.