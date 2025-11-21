El pan con chicharrón se consagra como el mejor sándwich de América Latina según Taste Atlas. | Foto: composición LR/El Peruano/Taste Atlas

El pan con chicharrón volvió a captar la atención a nivel internacional después de dos meses de haber ganado el 'Mundial de los desayunos' organizado por el streamer español Ibai Llanos. En esta ocasión, la famosa y reconocida guía en línea sobre comida tradicional, Taste Atlas, estableció un reciente ranking correspondiente al 2025 y eligió al plato tradicional peruano como el mejor sándwich sudamericano, posicionado en tercer lugar a nivel mundial solo por debajo del Bánh mì de Vietnam y Tombik Döner de Turquía.

La popularidad del pan con chicharrón peruano creció de forma sostenida tras imponerse a representantes de 16 países en el 'Mundial de los desayunos'. Esta nueva distinción, otorgada por Taste Atlas, lo mantiene entre los primeros lugares de los rankings de sándwiches regionales e internacionales, por lo que sigue despertando el interés de turistas extranjeros por probarlo.

Taste Atlas reconoce al pan con chicharrón como el mejor sándwich sudamericano. Foto: Taste Atlas

El ascenso del pan con chicharrón a nivel internacional

La consagración y el ascenso del pan con chicharrón ha trascendido fronteras por su peculiar forma de preparación. En ese sentido, cuando ganó el primer puesto del 'Mundial de los desayunos', el portal Taste Atlas lo destacó por su fuerte presencia en el panorama gastronómico peruano y mundial.

En el marco del auge que viene alcanzando el pan con chicharrón, Taste Atlas también publicó una lista de restaurantes peruanos especializados en la preparación de sándwiches. Entre los más recomendados figuran La Lucha Sanguchería Criolla, Sanguchería El Chinito, El Enano y Panadería Carmelitas. La plataforma destacó que estos espacios ofrecen referencias directas de la receta tradicional.

¿Cuáles son los otros sándwiches peruanos que aparecen en la lista de los 25 de Taste Atlas?

Además del reconocimiento obtenido por el pan con chicharrón, en la lista elaborada por Taste Atlas sobre los 25 mejores sánguches sudamericanos, también figuran otros platillos peruanos. Entre ellos destacan el pan con relleno, la butifarra, el pan con pejerrey y el sánguche triple.