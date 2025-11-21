HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Pan con chicharrón es elegido por Taste Atlas como el mejor sándwich sudamericano en el ranking 2025

El pan con chicharrón peruano se revalida como el mejor sándwich sudamericano, según Taste Atlas. Esto ocurre meses después de su victoria en el 'Mundial de los desayunos' organizado por el youtuber Ibai Llanos.

El pan con chicharrón se consagra como el mejor sándwich de América Latina según Taste Atlas.
El pan con chicharrón se consagra como el mejor sándwich de América Latina según Taste Atlas. | Foto: composición LR/El Peruano/Taste Atlas

El pan con chicharrón volvió a captar la atención a nivel internacional después de dos meses de haber ganado el 'Mundial de los desayunos' organizado por el streamer español Ibai Llanos. En esta ocasión, la famosa y reconocida guía en línea sobre comida tradicional, Taste Atlas, estableció un reciente ranking correspondiente al 2025 y eligió al plato tradicional peruano como el mejor sándwich sudamericano, posicionado en tercer lugar a nivel mundial solo por debajo del Bánh mì de Vietnam y Tombik Döner de Turquía.

La popularidad del pan con chicharrón peruano creció de forma sostenida tras imponerse a representantes de 16 países en el 'Mundial de los desayunos'. Esta nueva distinción, otorgada por Taste Atlas, lo mantiene entre los primeros lugares de los rankings de sándwiches regionales e internacionales, por lo que sigue despertando el interés de turistas extranjeros por probarlo.

Taste Atlas reconoce al pan con chicharrón como el mejor sándwich sudamericano. Foto: Taste Atlas

Taste Atlas reconoce al pan con chicharrón como el mejor sándwich sudamericano. Foto: Taste Atlas

PUEDES VER: ¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

lr.pe

El ascenso del pan con chicharrón a nivel internacional

La consagración y el ascenso del pan con chicharrón ha trascendido fronteras por su peculiar forma de preparación. En ese sentido, cuando ganó el primer puesto del 'Mundial de los desayunos', el portal Taste Atlas lo destacó por su fuerte presencia en el panorama gastronómico peruano y mundial.

En el marco del auge que viene alcanzando el pan con chicharrón, Taste Atlas también publicó una lista de restaurantes peruanos especializados en la preparación de sándwiches. Entre los más recomendados figuran La Lucha Sanguchería Criolla, Sanguchería El Chinito, El Enano y Panadería Carmelitas. La plataforma destacó que estos espacios ofrecen referencias directas de la receta tradicional.

PUEDES VER: Ibai Llanos prueba por primera vez pan con chicharrón y queda fascinado con su sabor: "Es normal que haya ganado el 'Mundial de desayunos'"

lr.pe

¿Cuáles son los otros sándwiches peruanos que aparecen en la lista de los 25 de Taste Atlas?

Además del reconocimiento obtenido por el pan con chicharrón, en la lista elaborada por Taste Atlas sobre los 25 mejores sánguches sudamericanos, también figuran otros platillos peruanos. Entre ellos destacan el pan con relleno, la butifarra, el pan con pejerrey y el sánguche triple.

  1. Pan con chicharrón – Perú
  2. Pan con relleno – Perú
  3. Butifarra – Perú
  4. Sándwich de lomo (lomito) – Argentina
  5. Arepa reina pepiada – Venezuela
  6. Choripán – Argentina
  7. Sánguche de milanesa – Argentina
  8. Pan con pejerrey – Perú
  9. Alfa (Arepa) – Venezuela
  10. Chivito – Uruguay
  11. Barbacoa italiana – Chile
  12. Bondipan – Argentina
  13. Bauru – Brasil
  14. Beirut – Brasil
  15. Sándwich triple – Perú
  16. Arepa andina – Venezuela
  17. Arepa frita – Venezuela
  18. Sándwich chola – Bolivia
  19. Sándwiches de miga – Argentina
  20. Barros Luco – Chile
  21. Chacarero – Chile
  22. Sándwich de mortadela – Brasil
  23. Barros Jarpa – Chile
  24. Carlitos – Argentina
  25. Traveling sandwich (sánguche de potito) – Chile
