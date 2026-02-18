Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el 'clásico' del Torneo Apertura de la Liga 1

Promesa de gran partido en Alberto Gallardo. Sporting Cristal afrontará un 'clásico' contra Universitario de Deportes por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El tradicioanl compromiso será clave para los objetivos de los equipos entrenados por Paulo Autuori y Javier Rabanal.

Los celestes, que vienen de empatar ante 2 de Mayo por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores, buscará hacerse fuerte de local. Por su parte, los cremas necesitan un triunfo para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Universitario contra Sporting Cristal?

El partido entre rimenses y cremas, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1, se jugará este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Luego de 15 años, los bajopontinos recibirán a la escuadra estudiantil en su recinto.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre la U y el equipo de Yoshimar Yotún y compañía empezará a partir de las 4.00 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Qué canal transmitirá el Universitario - Sporting Cristal?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

Asimismo, La República Deportes te ofrecerá una cobertura online con el mninuto a minuto, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Universitario -Sporting Cristal: últimos partidos

Universitario de Deportes ganó 3 de los últimos 5 partidos que jugó frente a Sporting Cristal.