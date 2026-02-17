HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
🔴 CONGRESO CENSURA A JOSÉ JERÍ : LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de febrero | LR+

Alianza Lima - Sport Boys: fecha y hora del partido en Matute por la fecha 4 de la Liga 1 2026

En medio de las críticas, el equipo dirigido por Pablo Guede buscará el triunfo ante Sport Boys para no alejarse de los primeros lugares de la tabla

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la cuarta fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sport Boys
Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la cuarta fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sport Boys

Días complicados en Alianza Lima. La eliminación ante 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores, causó preocupación a los hinchas blanquiazules. Esto empeoró tras el reciente empate sin goles ante Alianza Atlético por Liga 1 2026, donde el cuadro íntimo dejó escapar el triunfo, que lo aleja un poco de su lucha por el título. Ahora, en una nueva jornada del campeonato peruano, enfrentarán a Sport Boys, quien viene motivado luego de lograr su primera victoria del año.

El técnico argentino, Pablo Guede, viene siendo cuestionado y con la presión de lograr el campeonato nacional. Para ello, no puede ceder más puntos en el camino y la tarea más cercana es ganarle a Sport Boys, más aún jugando de locales. En cuanto al cuadro chalaco, buscarán imponerse en su visita a Matute, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la fecha.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?

El partido entre limeños y chalacos se jugará este viernes 20 de febrero, en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute', ubicado en La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Sport Boys?

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys arrancará desde las 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Sport Boys?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

PUEDES VER: Copa Libertadores 2026, fase previa 2: partidos de hoy, horarios y canales

lr.pe

¿Cómo llega Alianza Lima contra Sport Boys?

El equipo blanquiazul llega a este duelo luego de empatar sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo. Para este partido, Pablo Guede recuperaría a Jean Pierre Archimbaud, quien ya estaría apto para poder ser tomado en cuenta, luego de superar su lesión.

En cuanto a las bajas del plantel íntimo, los futbolistas Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Esteban Pavez siguen lesionados y todavía no podrán ser considerados para los próximos partidos.

