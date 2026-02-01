Melgar arrancó con una victoria 2-0 contra Cienciano por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El elenco arequipeño ganó con goles de Cristian Bordacahar y Jeriel De Santis, pero el que se robó algunos reflectores fue Matías Zegarra. El joven talento de 19 años fue titular en el esquema de Juan Reynoso y demostró grandes cualidades que provocó gran expectativa sobre su futuro.

Se desempeñó como lateral por la banda izquierda y, pese a su juventud, estuvo atento a cada intercepción y asumió protagonismo cada vez que pasaba al ataque. Si bien ahora tiene que mantener este nivel, no cabe duda de que Matías Zegarra tiene cualidades de sobra para llegar a la selección peruana.

Matías Zegarra, la 'joya' de Juan Reynoso en Melgar de Arequipa

Antes de llegar a nuestro país, concretamente hace un año, Matías Zegarra estaba jugando a nivel juvenil en España. Según el periodista Cristian Hinostroza, el futbolista obtuvo una beca en la Fundación Marcet de Barcelona.

Ahora, este 2026, ha logrado sumar sus primeros minutos en el fútbol peruano. Incluso, ya anotó su primer gol durante la Tarde Rojinegra, en la que se enfrentó Melgar contra Macará como parte de la presentación de su plantel.

Es importante mencionar que Matías Zegarra llegó a Melgar en agosto del 2025, jugó Liga 3 y torneo sub-18, donde destacó tras marcar 11 goles. Además, viene de familia de futbolistas, ya que es sobrino del recordado delantero Juan Diego Gonzales-Vigil.

Matías Zegarra se pronuncia tras debutar en el triunfo de Melgar contra Cienciano

En conversación con L1 Max, Matías Zegarra expresó su felicidad por debutar profesionalmente con Melgar. Asimismo, contó cuáles son las indicaciones que le da Juan Reynoso durante el encuentro.

"Muy buenas sensaciones. Es un gran inicio de temporada, estoy contento por el debut y espero que pueda ser un gran año (...) contento con el equipo, fue un debut soñado. El DT me pide, como defensor, cumplir bien mi trabajo en la parte de atrás y luego pensar en sumarme al ataque”, declaró.